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Video: Час перевзувати авто. Чому зимова гума в Україні подорожчає?

Чому в Україні дорожчає резина на колеса авто. Зима близько. Тож незабаром водії перевзуватимуть свої авто у зимню гуму. В Україну завозять безліч автомобільних шин з Азії. Тільки в минулому році налічувалось 45 моделей, які приваблювали українських автомобілістів своєю ціною. Цього сезону їх вартість зросла. Серед причин: подорожчення доставки та брак сировини. [read_more_news] Скільки коштуватиме цього сезону перевзути авто? Як зекономити? Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерти спростували популярні міфи про шини. Фото: Pexels

Час перевзувати авто. Чому зимова гума в Україні подорожчає?
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Чому в Україні дорожчає резина на колеса авто.

Зима близько.

Тож незабаром водії перевзуватимуть свої авто у зимню гуму.

В Україну завозять безліч автомобільних шин з Азії.

Тільки в минулому році налічувалось 45 моделей, які приваблювали українських автомобілістів своєю ціною.

Цього сезону їх вартість зросла.

Серед причин: подорожчення доставки та брак сировини.

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Скільки коштуватиме цього сезону перевзути авто?

Як зекономити?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерти спростували популярні міфи про шини.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Час перевзувати авто. Чому зимова гума в Україні подорожчає? / 24.10.2021 11:25
24.10.2021 11:25

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