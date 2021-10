Час перевзувати авто. Чому зимова гума в Україні подорожчає?

Чому в Україні дорожчає резина на колеса авто.

Зима близько.

Тож незабаром водії перевзуватимуть свої авто у зимню гуму.

В Україну завозять безліч автомобільних шин з Азії.

Тільки в минулому році налічувалось 45 моделей, які приваблювали українських автомобілістів своєю ціною.

Цього сезону їх вартість зросла.

Серед причин: подорожчення доставки та брак сировини.

Скільки коштуватиме цього сезону перевзути авто?

Як зекономити?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксенії Богуславської.

