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Video: Як вибрати свіжі яйця без сальмонели? Лайфхаки для покупця

Все про те, як вибрати якісні яйця.  Яйця вважаються одним з найпоширеніших продуктів в світі. Їх варять, смажать і навіть п'ють у сирому вигляді. Існують деякі секрети, за допомогою яких можна вибрати якісний продукт. [read_more_news] Як придбати якісні яйця? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як обрати якісний паштет. Фото: Unsplash

Як вибрати свіжі яйця без сальмонели? Лайфхаки для покупця
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Все про те, як вибрати якісні яйця. 

Яйця вважаються одним з найпоширеніших продуктів в світі.

Їх варять, смажать і навіть п’ють у сирому вигляді.

Існують деякі секрети, за допомогою яких можна вибрати якісний продукт.

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Як придбати якісні яйця?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як обрати якісний паштет.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Як вибрати свіжі яйця без сальмонели? Лайфхаки для покупця / 21.04.2022 13:55
21.04.2022 13:55

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