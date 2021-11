Безпечна шаурма — міф? Як нас обдурюють вуличні закусочні

Шурма — це абсолютна класика вуличної їжі.

Вона доступна, смачна і поживна.

Але чи так це насправді?

Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов допоміг нам із цим розібратися.

Взагалі, стандартна порція шаурми має важити 300 грамів, з яких 10% — це м’ясо.

Як продавці вираховують ці відсотки — невідомо.

Адже ми жодного разу не бачили, що б вони зважували продукти при нас.

Але чому вуличні закусочні так бояться перевірок?

У яких умовах роблять шаурму і що саме від нас приховують?

Та зрештою, скільки м’яса у так званій “подвійній порції”?

Дивіться у нашій постійній рубриці #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, із чого роблять шаурму.

Фото: Pexels

