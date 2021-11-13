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Video: Безпечна шаурма — міф? Як нас обдурюють вуличні закусочні

Шурма — це абсолютна класика вуличної їжі. Вона доступна, смачна і поживна. Але чи так це насправді? Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов допоміг нам із цим розібратися. [read_more_news] Взагалі, стандартна порція шаурми має важити 300 грамів, з яких 10% — це м'ясо. Як продавці вираховують ці відсотки — невідомо. Адже ми жодного разу не бачили, що б вони зважували продукти при нас. Але чому вуличні закусочні так бояться перевірок? У яких умовах роблять шаурму і що саме від нас приховують? Та зрештою, скільки м'яса у так званій "подвійній порції"? Дивіться у нашій постійній рубриці #Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, із чого роблять шаурму. Фото: Pexels

Безпечна шаурма — міф? Як нас обдурюють вуличні закусочні
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Шурма — це абсолютна класика вуличної їжі.

Вона доступна, смачна і поживна.

Але чи так це насправді?

Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов допоміг нам із цим розібратися.

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Взагалі, стандартна порція шаурми має важити 300 грамів, з яких 10% — це м’ясо.

Як продавці вираховують ці відсотки — невідомо.

Адже ми жодного разу не бачили, що б вони зважували продукти при нас.

Але чому вуличні закусочні так бояться перевірок?

У яких умовах роблять шаурму і що саме від нас приховують?

Та зрештою, скільки м’яса у так званій “подвійній порції”?

Дивіться у нашій постійній рубриці #Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, із чого роблять шаурму.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Безпечна шаурма — міф? Як нас обдурюють вуличні закусочні / 13.11.2021 16:30
13.11.2021 16:30

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