УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Розвилка для президента. Павло Казарін про те, що чекає на українців на наступних виборах

Перед яким вибором опиниться Володимир Зеленський у найближчі два роки. Останнє спільне опитування Центру Разумкова та Демократичних ініціатив досить ілюстративне. Якщо чинний глава держави зустрінеться у другому турі зі своїм попередником – то шанси на перемогу у них приблизно однакові. Зеленський, поки що, перемагає у другому турі Тимошенко та Бойка, але програє Разумкову. Останньому, до речі, ризикує програти і Порошенко. Велика спокуса оголосити це результатами реформ, що не відбулися. Але причина втрати популярності все ж таки, ймовірно, криється в іншому. [read_more_news] Чого очікувати українцям від виборів президента за два роки? Детальніше про це дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали про пастки виборців. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

Розвилка для президента. Павло Казарін про те, що чекає на українців на наступних виборах
0 Коментувати

Перед яким вибором опиниться Володимир Зеленський у найближчі два роки.

Останнє спільне опитування Центру Разумкова та Демократичних ініціатив досить ілюстративне.

Якщо чинний глава держави зустрінеться у другому турі зі своїм попередником – то шанси на перемогу у них приблизно однакові.

Зеленський, поки що, перемагає у другому турі Тимошенко та Бойка, але програє Разумкову.

Останньому, до речі, ризикує програти і Порошенко.

Велика спокуса оголосити це результатами реформ, що не відбулися.

Але причина втрати популярності все ж таки, ймовірно, криється в іншому.

Також по темі: Зеленський — стрес-тест для України? Казарін про екватор каденції президента Байден допоможе повернути Україні Крим? Головні підсумки візиту Зеленського в США До чого готуватися українцям? Павло Казарін про реформи

Чого очікувати українцям від виборів президента за два роки?

Детальніше про це дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пастки виборців.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Розвилка для президента. Павло Казарін про те, що чекає на українців на наступних виборах / 18.01.2022 13:10
18.01.2022 13:10

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь