Розвилка для президента. Павло Казарін про те, що чекає на українців на наступних виборах

Перед яким вибором опиниться Володимир Зеленський у найближчі два роки.

Останнє спільне опитування Центру Разумкова та Демократичних ініціатив досить ілюстративне.

Якщо чинний глава держави зустрінеться у другому турі зі своїм попередником – то шанси на перемогу у них приблизно однакові.

Зеленський, поки що, перемагає у другому турі Тимошенко та Бойка, але програє Разумкову.

Останньому, до речі, ризикує програти і Порошенко.

Велика спокуса оголосити це результатами реформ, що не відбулися.

Але причина втрати популярності все ж таки, ймовірно, криється в іншому.

Чого очікувати українцям від виборів президента за два роки?

Детальніше про це дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пастки виборців.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.