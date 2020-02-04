Топ продуктов, которые убивают рак

Продукты, которые помогают защититься от онкологии.

Как уберечься от рака? Ответ прост: профилактика – это лучше, чем лечение. Именно поэтому мы составили для вас список из восьми самых эффективных продуктов, которые борются с раковыми клетками.

Специально для Утра в Большом Городе хирург-онколог Валерий Валецкий посоветовал продукты, которые способствуют предотвращению рака.

В природе есть продукты, которые помогают усилить иммунитет за счет природных ингредиентов, которые помогают иммунной системе бороться с раком. К ним относятся все продукты, которые имеют красный или оранжевый цвет, – говорит онколог.

Продукты против рака

Помидоры

Исследование, проведенное в Гарварде, показало: участники, которые употребляли томатный соус или приготовленные помидоры больше, чем 4 раза в месяц, снижали риск рака простаты на 50%.

Помидоры содержат ликопен. Он является сильнейшими природными антиоксидантами, – подтверждает Валерий Валецкий.

Брюссельськая капуста

Венские ученые выяснили, что брюссельскую капусту хорошо есть для профилактики рака.

Оказалось, что капуста повышает активность кровяных клеток человека.

Благодаря этому, организм лучше противостоит онкозаболеваниям.

Черная смородина

Черная смородина – настоящий кладезь витаминов.

Ягоды содержат витамины В, Р, К, провитамин А, а также калий, фосфор и железо.

Именно поэтому черная смородина имеет свойство предотвращать раковые заболевания и предохранять от болезней сердечно-сосудистой системы.

Ежевика

Эта ягода содержит много антиоксидантов (веществ, которые нейтрализуют раковые клетки), а также пигмента антоцианина, который дает смородине темно-бордовый цвет.

Этот пигмент, как доказали ученые, препятствует развитию рака толстой кишки.

Это происходит за счет антиоксидантов – химических соединений, которые помогают блокировать окисления. Именно поэтому они защищают от появления раковых клеток, – объясняет врач.

Голубика

Американские ученые выяснили, что вещества, входящие в состав голубики, способны противодействовать раку кишечника.

Основной компонент этих полезнейших ягод – птеростильбен, который является также натуральным антиоксидантом и активно связывает вредоносные молекулы.

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Апельсины

Цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты) содержат много лимонена – соединения, которое стимулирует работу лимфоцитов. А именно лимфоциты борются с определенными типами рака.

Бананы

Спелые бананы являются хорошей защитой от рака.

Как показали японские ученые, полностью созревшие бананы с почерневшей шкуркой или насыщенного желтого цвета с черными пятнами активируют защитные клетки иммунной системы.

Красное вино

Кроме алкоголя, красное вино имеет еще и мощный компонент – ресвератрол, который подавляет рост раковых клеток и является мощным антиоксидантом.

Он содержится, как правило, в кожуре винограда.

Врачи рекомендуют 200-600 мкг ресвератрола в день. А в 225 мл красного вина содержится около 640 мкг этого вещества.

Сухое красное вино можно совместить с теми же фруктами для большего эффекта, – советует онколог.

Но будьте осторожны! Нельзя есть эти продукты каждый день и большими порциями. Несмотря на полезные свойства этих продуктов, они имеют и свои угрозы. Поэтому всего должно быть в меру.

Напомним, ранее мы публиковали список продуктов, которые портят кожу.

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