Що купити до 1 вересня: чек-лист

Що купити до школи — список необхідних речей.

1 вересня вже близько, тож варто подумати, що треба купити до школи.

У метушні перед новим навчальним роком можна забути придбати щось необхідне.

А з чек-листом від Ранку у Великому Місті готуватися буде набагато легше.

Що купити до школи

Канцелярія

Усім школярам знадобиться таке канцелярське приладдя:

Щоденник;

Портфель;

Зошити в клітинку, лінійку, косу лінію. Коса лінія підійде для учнів першого і другого класів. На кожен предмет запасайтеся двома зошитами для класних робіт та одним для контрольних;

Кулькові ручки з синьою пастою;

Пенал, прості олівці, набір кольорових олівців і фломастери;

Альбом та фарби купуйте лише для учнів початкової та середньої школи, адже старшокласникам вони не знадобляться;

Обкладинки для книг та зошитів;

Лінійка, транспортир та циркуль для уроків математики;

Папка для зошитів;

Точилка, гумка, коректор.

Одяг

Українські школи поволі відходять від традиції обов’язкової шкільної форми.

Тому акцент варто зробити на зручності, щоб дитині було комфортно навчатися.

Купуйте речі із легкої тканини, яка дихає.

Базовий набір для дівчат — сарафани, блузки, штани, гольфи, колготки, кардиган.

Взуття не обов’язково обмежувати туфлями.

Додавайте до образу стильні кеди або кросівки, які чудово поєднаються і з джинсами, і зі спідницею.

Для хлопчика придбайте кілька штанів і сорочок.

Оскільки піджак носити не завжди зручно, подумайте над кофтинками, у яких дитина буде почуватися розслаблено.

Для уроків фізкультури придбайте спортивниий костюм, додаткову пару штанів і футболки.

На теплу пору обирайте речі із легкої тканини, яка не електризується.

Придбайте змінне взуття та спеціальний рюкзак, куди можна було би його покласти.

Адже у портфель мокасини або кросівки не влізуть.

Поради

Перед покупкою канцелярії проконсультуйтеся з учителем, особливо якщо ви батьки першокласника. Школа може замовляти спеціальні набори приладдя для кожного учня, тому деякі покупки ймовірно будуть зайвими. Ідіть на шопінг разом із дитиною. Дозвольте їй самостійно вибрати зошити, фломастери, враховуйте усі побажання. Ретельно приміряйте одяг. Попросіть ваше чадо понагинатися, покрутитися, пройтися, щоб зрозуміти, чи справді буде комфортно в обновках.

