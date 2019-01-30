Рецепт балійського смузі-боул від телеведучого Антона Равицького

На зимових канікулах всі десь на островах відпочивали, принаймні, якщо вірити соцмережам. Мабуть, всім подобається екзотика. Тому телеведучий Антон Равицький вирішив приготувати страву з екзотичного острова Балі – смузі-боул.

Для приготування нам знадобиться: банани, стакан вівсяних пластівців, какао, питний йогурт, гарбузове насіння та тертий чорний шоколад.

Подрібнюємо блендером банани, вівсяні пластівці, какао і додаємо питний йогурт. Після цього розкладаємо у тарілки і прикрашаємо шоколадом, насінням та шматочками банану. Смак неперевершений. А головне: швидко, легко, і корисно.

Цікаві факти про Балі

Взагалі, друга назва Балі – острів богів. А все тому, що на острові близько 20 тисяч храмів. Нічого не зробиш, віра вимагає. І ось чим ще вас може вразити цей казковий острів. Якщо ви будете відпочивати на Балі, обов’язково спробуйте мангустин. Виглядає він, як велике фіолетове яблуко, а всередині – ніби зубчики часнику. Смак фрукту просто космічний. Це поєднання цитрусових, винограду, ананаса та полуниці.

Балійці – фанати боїв півнів! І ставляться вони до птахів, ледве не як до немовлят. Обрізають їм гребінець, годують особливим дієтичним кормом і навіть роблять масаж лапок. Що завгодно, аби тільки перемогли. Бій проходить на спеціальному ринзі і триває в середньому 3-5 хвилин. І от що вражає найбільше: з 365 днів у році балійці відпочивають аж 230 днів.

Знаєте, чого ви ніколи не побачите на Балі? Людину, яка їсть або передає якусь річ лівою рукою. Це на острові справжнє табу. Права рука вважається святою, тому її використовують під час рукостискання, щоб розплатитися чи прийняти товар. Тому шульга на Балі – справжня рідкість.

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