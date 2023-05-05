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ICTV Ранок 05.05.2023 18:00
05.05.2023 18:00
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Татуювання Леді Гаги, Макса Барських, Артема Пивоварова та інших зірок: про що вони говорять?

Татуювання Леді Гаги, Макса Барських, Артема Пивоварова та інших зірок: про що вони говорять?

На тілах знаменитостей можна побачити різні малюнки, про значення яких вони із задоволенням розповідають у своїх інтерв’ю. А забобони, пов’язані з нанесенням татуювань, давно залишилися у минулому.

До того ж, кожен новий малюнок на тілі знаменитостей має особливе для них значення. Яке саме? Розповідаємо в матеріалі.

Анджеліна Джолі

Татуювання займають важливе місце у житті голлівудської акторки Анджеліни Джолі.

Спина, живіт, руки, плечі, стегна – практично всі частини тіла голлівудської красуні прикрашені малюнками, при цьому кожен з них має своє значення.

Внизу живота у Джолі розташоване татуювання з висловлюванням латинською: «Quod me nutrit me destruit». Ця фраза означає наступне: «Те, що мене живить, мене і вбиває».

Можливо, воно пов’язане з анорексією, від якої раніше страждала актриса.

Маленьке татуювання у вигляді літери «M» на руці знаменитість робила в пам’ять про матір, яка померла від раку.

Ще один символічний малюнок знаходиться на лівій лопатці. Тату зображує текст буддистської молитви. Джолі зробила її у Таїланді в якості оберега від неприємностей.

А ось три найбільш об’ємні зображення на спині були зроблені у 2016 році.

Це священні буддистські мантри, набиті на правій лопатці, і два магічні татуювання «Янтра» у центрі спини.

Передбачається, що вони повинні приносити процвітання, любов і удачу. Містичні тварини, ієрогліфи, написи, літери заповнили тіло знаменитості.

Девід Бекхем

Один з найвідоміших футболістів у світі Девід Бекхем зробив більше 40 татуювань на тілі, кожне з яких має особливе значення для нього.

Відомо, що вперше він потрапив під голку тату-майстра у 1999 році після народження свого старшого сина, а в 2000 році повернувся у студію татуювання і вийшов з великим ангелом-хранителем у середині верхньої частини спини.

Ідея тату-дизайну в тому, що ангел спостерігає за ім’ям Брукліна нижче.

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Після народження другого сина Ромео у 2002 році, Девід додав його ім’я над ангелом-хранителем, а пізніше відмітив народження третьої дитини – іменним татуюванням під крилатим ангелом.

Кожен із синів має своє ім’я на тілі знаменитості, є також татуювання на честь дружини і доньки.

Всі татуювання – про людей у моєму житті. Коли ви бачите мене, ви бачите і татуювання. Ви бачите вираз того, що я відчуваю до Вікторії і дітей. Вони частина мене. Я не шкодую ні про одне тату. Всі вони мають сенс. Я думаю, що це те, що важливо у татуюваннях: якщо вони мають сенс, ви ніколи не будете про них шкодувати, – говорить Девід Бекхем.

Леді Гага

На тілі американської співачки Леді Гаги набито 23 татуювання. Малюнком у вигляді музичного інструменту вона вирішила увічнити свою співпрацю зі співаком Тоні Бенетті.

Кажуть, що дизайн малюнка придумав сам Тоні.

На протилежній руці співачки красується ще одне тату – цитата з вірша поета Райнера Марія Рільке, яку Гага набила на честь своєї загиблої тітки.

Незважаючи на те що співачка не була з нею знайома, за її зізнанням, вона відчуває глибокий зв’язок зі своєю родичкою.

Макс Барських

Українських співак, музикант і автор пісень Макс Барських в інтерв’ю неодноразово розповідав, що для нього татуювання є символом тих чи інших емоцій.

Зазвичай це пережиті почуття, переживання. Для нього кожна робота обдумана і зі змістом.

У кожен символ я закладав сенс, поки пазл не зійшовся. На моїй руці зображена божественна енергія, яка створила світ, за допомогою поцілунку двох стихій – вітру і землі, ангела і людини. Також нещодавно на моїх грудях з’явилося татуювання єгипетського бога сонця – Амон Ра, – розповідав в інтерв’ю журналістам артист.

Перше тату Макса було зроблено у 2011 році в Харкові, як подарунок до свого 21-річчя.

Найбільший сенс він надає татуюванню у вигляді серця у перехресних кільцях на біцепсі лівої руки. Фрагменти утворюють букву «Х». Це його особистий символ і оберіг.

Натільне зображення пов’язане з піснею «Сердце».

З даної композиції почалася музична кар’єра знаменитості.

Артем Пивоваров

Співак і саундпродюсер Артем Пивоваров має чимало татуювань на тілі і зізнається, що кожне з них щось для нього означає.

Наприклад, останнє – у вигляді напису «стихія» на пальці – я зробив, коли вийшов мій перший альбом. Мої татуювання – як картини. Я дуже свідомо підходжу до їх вибору, вже років 6-7 у мене особистий майстер, – говорить артист.

А почалося все, за словами Артема Пивоварова, з тату мікрофона, коли йому було 18 років.

«Переді мною був вибір: займатися музикою або піти за фахом – мої батьки хотіли, щоб я був медиком. Це тату стало переломним моментом. Я ще продовжував вчитися і працювати, але вірив у те, що буду займатися музикою. У 19 років я поїхав у перший тур з групою Dance Party Dance Dance, зробив ще одне тату і після цього остаточно зрозумів, що музика – це моє», – розповів в одному з інтерв’ю артист.

Анна Добриднєва

А українська співачка Анна Добриднєва каже, що татуювання на її тілі – це особливий талісман.

Мій талісман – татуювання черепашка, як символ спіралі. Це дуже потужний символ, який можна зустріти всюди в мікро-, макро- і мега світі. Починаючи від молекули ДНК закінчуючи галактикою. Так само на моїй руці зображені півонії. Ця квітка має магічну силу і в Китаї вважається королем квітів. Символ любові і сексуальності, – розповіла в одному з інтерв’ю артистка.

MOROZOVA

У співачки Наталі Морозової (MOROZOVA) три татуювання, які для неї дуже важливі.

Перше татуювання «I will always love you» з’явилося 11 років тому, коли не стало батька артистки.

MOROZOVA фото

За словами Наталі, у них був сильний зв’язок, і це татуювання на згадку про нього.

Друге я набила з подружкою, вони ідентичні: крім дружби нас об’єднує ще один факт – наші діти народилися в один рік, ось так і народилося друге з датою їх народження. А ось третє, це мій особистий ескіз, квітка хризантеми. Я шалено люблю квіти, але найбільше хризантеми. Ці квіти символізують завзятість, рішучість і терпіння, а ще це мій талісман, який привертає успіх і везіння, а також надає силу у досягненні мети, – говорить співачка.

Зазначимо, що MOROZOVA нещодавно представила новий трек «Не вистачає тебе» одразу двома мовами – українською та російською. Одночасно з виходом синглу був представлений відеокліп.

Нагадаємо, раніше ми тату-майстер розкрила секрети професії.

Фото: max_barskih, ladygaga, pivovarovmusic

Теги: Артем Пивоваров, Девід Бекхем, Леді Гага, Макс Барських
05.05.2023 18:00

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