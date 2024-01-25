Керівна компанія SMH Global разом з флагманським брендом спортивних медіа SMH Sports оголосили про запуск La Gazzetta dello Sport в Євразії.

Компанія має штаб-квартиру у Тбілісі й виводить італійську спортивну газету на ринок Грузії. Очікується, що наступним буде запуск вже на українському ринку.

Все це відбулось завдяки партнерству SMH і La Gazzetta dello Sport. До слова, остання є вагомим брендом, а також однією із найстаріших і найпопулярніших спортивних медіа Італії.

— Впродовж року ми інтенсивно працювали над стартом грузинської версії La Gazzetta dello Sport. Грузія була для нас пріоритетом. Попри те, що це широке партнерство включає різні країни, ми вирішили, що перша локалізація повинна відбутися в Грузії, — зазначив засновник SMH Sports Лаша Мачаваріані.

Тож 31 січня у Тбілісі презентують La Gazzetta на грузинський та євразійський ринки. На захід запросили представників влади, медіа, бізнесу, спортивних менеджерів та спортсменів. А амбасадором стане чемпіон світу з футболу 2006 року у складі збірної Італії Джанлука Дзамбротта.

Спортсмен відзначив, що радий тому факту, що La Gazzetta dello Sport запускають у Грузії з місцевим представництвом. На його думку, це значно зміцнить зв’язок між спортивною спільнотою в Італії та фанами в Грузії.

— Я з нетерпінням очікую можливості розказати про унікальну перспективу, яку має принести ця співпраця, — додав Дзамбротта.

Коли відбудеться запуск La Gazzetta в Україні

У SMH заявляють, що саме Україна у черзі на євразійський запуск La Gazetta. Компанія хоче зайняти вагоме місце на українському ринку і вбачає в цьому зокрема свою мету.

Старт для La Gazzetta dello Sport в Євразії став результатом медіа-угод, які уклала SMH. У листопаді 2023 року SMH запартнерилась з Esports Insider (ESI), акцентуючи на кіберспорті та сфері комп’ютерних ігор у Східній Європі, Центральній Азії, а також на Близькому Сході.

Та La Gazzetta воліє також ділитись ексклюзивними новинами, глибокою аналітикою та цікавими історіями зі своєю аудиторією в Євразії.

— Поглиблене висвітлення спортивних подій і спорту в цілому залишається для нас головною місією, і ми раді новим зв’язкам та розширенню нашої аудиторії, — зазначає директор з цифрового розвитку та розвитку бізнесу видання Джанлука Варано.

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