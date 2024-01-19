Автобусна подорож — це не просто спосіб дістатися з пункту А в пункт Б. Це можливість побачити світ, познайомитися з новими людьми й створити незабутні спогади. Але витримати довгу поїздку, особливо з перетином кордону, може бути дуже важко.

Тож ми підготували кілька порад, які допоможуть зробити поїздку на автобусі приємнішою та цікавішою.

Автобусні тури — і дійсно чудовий спосіб побачити світ, не витрачаючи багато грошей. Однак, щоб подорож пройшла комфортно, потрібно правильно підготуватися.

Виберіть надійну автобусну компанію

Перше, що потрібно зробити, це вибрати надійну автобусну компанію. Перш ніж придбати квитки на автобус, обов’язково почитайте відгуки про компанію в Інтернеті. Так ви зможете дізнатися про якість автобусів, сервісу та пунктуальності компанії. Якщо ви хочете зробити пересадку, то варто закласти додаткових кілька годин, оскільки часто на дорозі бувають й ситуації, які не залежать від водія. Аби не нервувати й не зіпсувати собі поїздку, розрахуйте між транспортом мінімум 5 годин. В цей час можете погуляти у місті, де робите пересадку.

Порада: Не економте на автобусній компанії. Вибирайте перевірених перевізників, які пропонують комфортабельні автобуси і якісний сервіс. Наприклад, такі як infobus.eu/ua тощо.

Забронюйте квиток заздалегідь

Якщо ви плануєте подорож у високий сезон, бронюйте квиток заздалегідь. Це допоможе вам заощадити гроші та гарантувати, що ви отримаєте місце в автобусі. А також знайдіть завчасно інформацію про безкоштовний багаж і його габарити.

Якщо ви плануєте спати в автобусі, вибирайте місце в першому ряду. Там більше місця для ніг і менше трясіння. Ці місця також підійдуть, якщо ви подорожуєте з дітьми, або вас “захитує” у транспорті. Якщо ж хочете бачити краєвиди, вибирайте місце біля вікна.

Візьміть із собою все необхідне

Документи, які посвідчують вашу особу;

Гроші (бажано покласти трохи окремо від гаманця);

Павербанк, зарядні пристрої, навушники;

Зручний одяг і взуття;

Медикаменти;

Їжу і напої (обирайте продукти, які не мають різкого запаху);

Разом із собою можна також взяти книгу, журнал або планшет, щоб розважити себе в дорозі. Знову ж таки, якщо вас не захитує.

Дорожня подушка.

Вологі та сухі серветки.

Порада: Завантажте собі кілька цікавих відео на YouTube чи кіно на Netflix, щоб дивитись їх у дорозі, якщо не буде WiFi. Або зробіть собі плейліст для подорожей з улюбленими піснями.

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Розслабтеся і насолоджуйтесь подорожжю

Розслабтеся, закрийте очі й насолоджуйтесь подорожжю. Нехай вас не турбують шум і трясіння. Можете навіть накласти патчі чи тканинну маску — зробіть самі собі релакс. Подумайте про те, як ви будете проводити час на місці призначення.

Будьте ввічливими до інших пасажирів

Пам’ятайте, що ви не самі в автобусі. Будьте ввічливими до інших пасажирів і намагайтеся не заважати їм. Не говоріть занадто голосно, не вмикайте гучну музику та не штурхайте сидіння людей, що сидять перед вами. Нехай подорож буде комфортною і спокійною для всіх.

І, якщо ви зібрались за кордон та не певні, чи завжди у вас буде інтернет, завантажте офлайн-карту міста, куди прямуєте. Таким чином ви не боятиметесь загубитись. Також стане у пригоді офлайн-перекладач. =)

Сподіваємось, що ці поради допоможуть вам зробити вашу автобусну подорож незабутньою.

А раніше ми публікували кілька важливих порад тревел-блогера.