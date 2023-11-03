Як зекономити на чорну п’ятницю та не потрапити на гачок хитрих маркетологів.

Чорна п’ятниця традиційно приходиться на останню п’ятницю осені. Цьогоріч вона припадає на 24 листопада. Це найбажаніший день покупки одягу, парфумів, побутової техніки та ще багато чого іншого. Втім, більшість брендів розпочинає розпродажі майже за тиждень до цього дня.

Корисно і відповідально витратити гроші в Чорну п’ятницю – справа не з легких!

Важливо усвідомлювати, що не всі бренди мають ціль допомогти тобі у виборі покупок. Багато з них просто наживаються на довірливості покупців. Ми розкажемо, як зробити справді вигідні покупки й не потрапити в пастку продавців.

Що купувати на Чорну п’ятницю 2023

Технічні та електронні пристрої

Речі, які потрібні дітям, дорослим і навіть тваринам. Це гаджети, техніка для дому та пристрої зі штучним інтелектом.

Є чимало магазинів електроніки, де знижки зростаюсь з великою швидкістю, наближаючись до дня закупівель.

Техніка та електроніка коштують досить дорого, а отже – економія навіть у 5-10% може бути суттєвою для твого гаманця.

Одяг і взуття

Тут і так усе зрозуміло. Бренди максимально заохочують людей саме до своїх магазинів великими знижками.

Так чому б не скористатися цією нагодою?

Подарунки на новорічні свята

Чим ближче до Нового року, тим ціни більше шаленіють. Тож чому б не заощадити, купивши новорічні подарунки заздалегідь?

Путівка на відпочинок

Авіакомпанії також влаштовують великі розпродажі на Чорну п’ятницю.

А отже за допомогою знижок на квитки можна організувати недорогу поїздку на новорічні свята – як всередині країни, так і за кордон.

Навчання і саморозвиток

У цей період активно діють знижки на різноманітні курси та тренінги. Тож саме зараз відкриваються можливості для саморозвитку! Бери участь у майстер-класах, запишись у школу водіння чи англійської або купи абонемент у спортзал.

Хитрощі маркетологів

Щоб отримати річ зі справжньою знижкою, радимо скористатися перевіреними порадами.

За тиждень до Чорної п’ятниці пройдись по магазинах і запиши ціни на товари, які тебе зацікавили. Так ти будеш знати, що справді купуєш товар зі знижкою. Адже деякі недобросовісні продавці спекулюють довірою споживачів, підвищуючи ціни напередодні розпродажу, і роблячи «липові» знижки.

Порівняй ціни на сайті та в самому магазині. Деякі компанії на точці продажу дають менші знижки, ніж в інтернеті. Кажуть, найчастіше так роблять у магазинах канцтоварів, предметів декору, аксесуарів, декоративної косметики та у деяких книгарнях.

Одне береш, інше в подарунок. Може статися, що у вигляді презенту ти отримаєш неякісний, зіпсований, зламаний чи навіть шкідливий товар, який уже довго не могли продати. Таким чином ти не тільки нічого не зекономиш, але й отримаєш чергову непотрібну річ, яка буде роками пилитися вдома.

Як заощадити час і гроші на Чорну п’ятницю

Щоб день знижок та розпродажів пройшов вдало, лови корисні поради:

Списки – наше все. Папір з олівцем, нотатки в телефоні чи спеціальні мобільні додатки допоможуть тобі скласти детальний план покупок. Подумай, що саме тобі потрібно, де ти хочеш це купити й скільки грошей плануєш витратити.

Передивися свої речі. Можливо, ти щось зі списку вже маєш, але просто забув про це. Це допоможе не купувати зайві речі.

Плати не карткою, а готівкою. Так ти будеш усвідомлювати, скільки вже витратив і яка сума залишилась.

Якщо є можливість придбати річ в Інтернеті, краще скористатися такою нагодою і не стояти в довжелезних чергах. Або обери речі заздалегідь, щоб залишилося просто взяти товар і піти з ним на касу. У період пандемії коронавірусу це особливо актуально.

Ходи по магазинах до 10.00 чи після 16:00. Згідно з рейтингами минулих років, найбільше людей приходить за покупками о 12 годині. А отже – в цей час будуть найбільші черги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути незапланованих витрат.

Фото: Pexels

Анастасія Закомолдіна