Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 12.04.2023 19:34
12.04.2023 19:34
Поділитися

Домашня випічка смачніша за магазинну! Швидкий рецепт паски на сухих дріжджах

Домашня випічка смачніша за магазинну! Швидкий рецепт паски на сухих дріжджах

Як приготувати паску на сухих дріжджах?

Довгоочікуваний Великдень от-от настане, тож саме час починати готувати головний символ цього свята — паски.

Цю смачну та запашну випічку насправді можна приготувати за лічені години з доступних інгредієнтів.

Ранок у Великому Місті розповість, як швидко приготувати паску на сухих дріжджах.

Зберігай собі рецепт, аби потішити рідних смачненьким у такі непрості часи.

Рецепт паски на сухих дріжджах

Інгредієнти

  • Борошно – 500 г
  • Цукор – 50 г для тіста й 80 г для родзинок
  • Вершкове масло – 50 г та 60 г для родзинок і змащування форм
  • Гуслянка (суміш айрану з молоком) – 230 мл
  • Сухі дріжджі —  12 г
  • Родзинки (попередньо замочені у воді) – 180 г
  • Жовтки яєчні – 7 шт
Також по темі: Ідеальна глазур для паски: найкращі рецепти Небезпечні паски: чи можна купувати святкову випічку в магазині ТОП-5 страв для для Великоднього столу

Приготування

1. У велику миску поклади 500 г пшеничного борошна, додай до нього сухі дріжджі, 50 г цукру та 50 г м’якого вершкового масла. Ретельно вимішай усі компоненти та влий до суміші гуслянку або суміш айрану з молоком.

2. Відокрем 7 жовтків від білків та додай їх у миску. Ретельно все вимішай спочатку ложкою, а потім руками протягом 15-20 хв.

3. Візьми іншу посудину та змішай у ній 170 г родзинок, 80 г цукру й 80 г м’якого вершкового масла. Додай солодкі родзинки до тіста й вмішай усе, аби вони рівномірно розподілилися.

Після цього накрий тісто харчовою плівкою та залиш у теплому місці на 40-50 хв.

4. Розклади тісто у форми для випікання, змащені вершковим маслом. Тісто має заповнити форму приблизно на 3/4. Залиш тісто ще на 40 хв, аби воно додатково піднялося.

5. Духовку розігрій до 165 градусів, а потім постав на дно форму з гарячою водою.

6. Поклади форми з тістом у духовну та випікай протягом 30-35 хв. Готовність пасок можна перевірити дерев’яною паличкою: проткни тісто та витягни паличку.

Якщо вона буде сухою, можеш сміливо виймати паски з духовки.

7. Готові паски залиш у формах, поки вони не охолонуть. Після цього їх можна прикрашати до свого смаку або просто посипати цукровою пудрою.

Рецепт смачної паски на сухих дріжджах — відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати краффін на Великдень.

Фото: Pexels

Теги: Великдень, паска, рецепти
12.04.2023 19:34

Топ-відео

імперія фото 00:06:12
україна 00:08:06
Росіянка фото 00:06:12
київ фото 00:09:27
Показати ще

Гарячі матеріали

З новими ведучими: Ранок у Великому Місті повертається в ефір одразу на трьох телеканалах
Що таке іпохондрія

Уявні хвороби. Що таке іпохондрія і як з нею боротись
Чайлд-фрі

Хто такі чайлд-фрі? Що це за люди і чи дійсно вони ненавидять дітей
дитина читає

Як вчити англійську мову з дитиною: дієві способи
Показати ще
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще

Дивіться на ICTV

Прем’єра 2023: Дільничний з ДВРЗ – Новий сезон Зараз в ефірі Юрчишини 21:45 Державний Гімн України 00:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ