Ці фільми не заведено обговорювати з друзями й рідними після перегляду, їх не показують у кіно й на телебаченні.

У роликах для дорослих здебільшого простий сюжет і всім зрозумілий кінець.

Старші люди про це бояться говорити й соромляться своїх уподобань, а дарма.

Порно дивляться майже всі, незалежно від віку й статі, як би нам часом не хотілося це визнавати.

Відверте кіно вмикають загалом, щоб отримати певне задоволення, проте чи насправді воно несе якусь користь і не завдає шкоди психіці? Зараз розберемося!

Підлітки

Більшість людей вперше починають дивитися порно саме в підлітковому віці.

Дуже часто діти керуються цікавістю до чогось табуйованого й “забороненого”.

Проте не варто забувати про наслідки перегляду відвертого кіно для несформованої психіки.

Ні для кого не секрет, що ролики, у яких показують сексуальне насилля, завжди були одним з найпопулярніших на порносайтах.

А тепер уявімо ситуацію: підліток, який не розмовляв із батьками про інтим і не читав спеціалізованої літератури, уперше бачить близькість між чоловіком і жінкою.

Він ще не розуміє, що актори відіграють емоції, що в реальному житті секс може відрізнятися від змонтованої картинки.

Дитина починає жити з думкою про те, що жорстока й агресивна поведінка під час заняття коханням – це норма.

Що ми маємо в підсумку? Юні дівчата під час свого першого разу з хлопцем часто стають жертвами насилля, яке надовго закарбовується в пам’яті й залишає психологічні травми.

Підлітки можуть навіть не усвідомлювати, що роблять одне одному боляче.

Сімейні пари

Подружжя часто практикують перегляд порно разом, аби додати в стосунки “перчинки” й урізноманітнити інтимне життя. Але й тут є свої недоліки.

Порноіндустрія пропонує глядачам широке різноманіття жанрів і акторів.

На відео актори займаються сексом у неприродніх позах, використовують сторонні предмети й ще багато чого.

Звісно ж, у повсякденному житті, так буває нечасто.

Партнери починають завищувати свої очікування одне від одного, а згодом і взагалі можуть втратити інтерес до своєї половинки, адже в порно все здається, на перший погляд, цікавим і бездоганним.

Комплекси

Мабуть, усі ми хоч раз у житті себе з кимось порівнювали.

Попри розвиток бодіпозитиву й пропагування любові до себе, люди все ще страждають від комплексів, викликаних переглядом порнофільмів.

Типові ролики для дорослих показують красивих жінок і чоловіків, що з усіх ракурсів мають неперевершений вигляд.

У них немає целюліту, складочок на животі, розтяжок.

В акторок ідеальні груди й сідниці, макіяж і розкішне волосся.

На жаль, люди часто забувають про те, що поза віртуальною реальністю ми всі різні, проте не втрачаємо від цього свою привабливість.

Фільми для дорослих іноді здатні викликати навіть більше комплексів, аніж відретушовані світлини моделей в соцмережах і на обкладинках журналів.

Отож, дивитися порно чи ні – це особистий вибір кожного, проте робити це слід вкрай обачливо, аби потім не зіштовхнутися з негативними наслідками.

Нагадаємо. раніше ми розповідали про книги про секс.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот