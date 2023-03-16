Щоб відростити довге розкішне волосся, одного шампуню буде недостатньо.
Тут, як і у випадку зі шкірою, знадобляться час та ресурси для цілісного догляду.
І перед тим, як записуватись на сеанс до трихолога, прочитай матеріал Ранку у Великому Місті.
У ньому ми зібрали для тебе дієві лайфхаки, якими користуються власниці довгого і доглянутого волосся.
Як відростити довге волосся?
Регулярно підстригай кінчики
Здавалося б, навіщо підстригати волосся, якщо нашою ціллю є його відрощення.
Проте не все так однозначно.
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Якщо кожних 2-3 місяці підстригати посічені кінчики, то коси почнуть рости значно швидше.
Зміни свій раціон
Швидкість росту волосся залежить також і від того, чи отримує твій організм збалансоване харчування з достатньою кількістю поживних речовин.
Лосось та горіхи, авокадо та шпинат — це відмінний спосіб не лише смачно поїсти, а й відростити волосся.
Маски для росту волосся
Лідером серед домашніх масок та й народних методів в цілому є гірчична маска.
Викликаючи печіння, вона стимулює кровообіг і відповідно пршвидшує ріст волосся.
- На 2 ст. л. гірчичного порошку візьми 2 ч. л. цукру, розітри їх.
- Залий 40 мл окропу і ще раз протри в однорідну масу.
- Потім додай 1 сирий яєчний жовток і 2 ст. л. реп’яхової (або іншої) олії для волосся.
- Нанеси маску на шкіру голови, загорни волосся в пакет і накрий ще зверху рушником.
- Якщо не сильно пече, протримайся 1 годину;
- Промий волосся теплою водою із шампунем, а кінчики змасти поживною олією.
Наносити гірчичну маску варто не частіше, ніж раз у 6-8 днів.
Також відростити красиве та здорове волосся допоможе ріп’яна маска:
- З’єднай 2 ст. л. реп’яхової олії з 1 сирим жовтком і розподіли по всій довжині волосся.
- Залиши на 1 годину і кілька разів змий водою з шампунем.
Цю маску можна використовувати частіше — від 2 до 3 разів на тиждень.
Оптимально, робити її у перерві між гірчичною маскою.
Маска з червоним перцем або ж маска з імбирем діє за таким самим принципом.
Тож обирай на свій розсуд.
Не лише відрощуй, але й доглядай
Який сенс із довгого волосся, якщо воно виглядатиме тьмяним, посіченим та вкрай недоглянутим?
Саме тому нашою основною рекомендацією є не концентруватися лише на довжині.
Щоб волосся виглядало насправді розкішно, слід:
- Не боятися перукарів;
- Підібрати хороший безсульфатний шампунь та кондиціонер;
- Використовувати реп’яхову олію та інші натуральні вітаміни, які допоможуть зміцнити волосся по всій довжині;
- Не палити зайвий раз волосся феном, плойкою чи утюжком;
- Назавжди забути про туге заплітання чи грубе розчісування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про звички жінок із розкішним волоссям.
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