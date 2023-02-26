Покупка нових речей — запорука гарного настрою на довгий час, адже стильні луки ще довго радуватимуть нас.

Буває, що навіть в улюблених і перевірених магазинах ми купуємо речі, які потім жодного разу не вдягаємо.

Вони лежать на верхніх поличках наших шаф протягом довгих років, хоча комусь знадобилися б більше.

Ранок у Великому Місті зараз розповість тобі, яких помилок слід уникати, щоб вдало купити одяг.

ТОП-5 речей, які можуть зіпсувати шопінг

Ігнорування свого гардеробу

Причина, що може зіпсувати твій шопінг, насправді заздалегідь висить у твоїй шафі.

Багато дівчат припускаються грубої помилки й не передивляються всі речі, що вже мають перед походом до бутиків.

Чому так не варто робити?

Бо ревізія гардеробу допоможе в голові скласти уявний конструктор і підбирати до нього влучні деталі (новий одяг).

Ще одна неприємність – купівля майже ідентичних речей.

Мабуть, у багатьох так бувало: у магазині бачиш річ улюбленого кольору й фасону, приходиш додому, а в тебе на поличці вже лежить “клон” твоєї нової покупки.

Щоб такого не було, уважно переглянь усе, що містять твої шафи й скомпонуй кілька образів, до яких ти хочеш додати кілька деталей.

Гонитва за знижками

Хто ж не любить купувати речі на розпродажі?

Часом хитрі магазини малюють на цінниках неймовірні знижки, які збивають з пантелику.

У гарячці ми купуємо одяг, щоб заощадити, але фактично можемо втрати свої гроші й витратити у два рази більше, адже потім доведеться купувати щось нове.

Абстрагуйся від ціни товару й чесно порівняй усі його переваги й недоліки.

Ще один лайфхак: якщо маєш сумніви, повернись до магазину наступного дня.

Ми вже давно не живемо за часів Радянського Союзу, дефіциту одягу немає.

Отож, можеш сміливо “переспати” ніч із думками про певну річ, а потім за необхідності повернутися за нею.

Неправильний ракурс під час примірки

Зважаючи на величезний потік клієнтів щодня, магазини намагаються робити кімнатки для примірки якомога меншими, щоб вмістити більше кабінок.

Та часом брак простору під час перевдягання може зіграти злий жарт.

Під час шопінгу вкрай важливо роздивлятися нову річ на собі з усіх ракурсів, а не зблизька.

Не лінуйся виходити за межі примірювальних і ставати якомога далі від дзеркала.

Таким чином ти зможеш об’єктивно оцінити, наскільки гарний вигляд має твій імовірний лук.

Не варто купувати одяг, який подобається тобі, тільки коли ти стоїш у кількох сантиметрах від дзеркала.

Беззаперечна довіра до продавців

Іноді нам просто необхідна думка сторонньої людини, щоб переконатися в тому, що одяг дійсно пасує.

Та й тут не все так просто, як здається, на перший погляд.

Пам’ятай про те, що для недоброчесних продавців-консультантів кожна твоя витрачена копійка – заробіток.

І справа не в тому, що їм подобається брехати й змушувати тебе купувати те, що насправді не личить тобі.

На жаль, власники магазинів дуже часто примушують консультантів брехати клієнтам із солодкою посмішкою на вустах.

А потім ми приходимо додому, дістаємо новенький лук, а він здається вже не таким гарним, як у торговому центрі, адже продавця підлабузника поряд уже немає.

Щоб не потрапити на гачок брехунів, зробити кілька фото й надішли їх людині, якій беззаперечно довіряєш або ж попроси поради в будь-якої іншої дівчини в бутику.

Довіряй, але перевіряй!

Неохайний вигляд

На шопінг не потрібно робити вечірню укладку й макіяж.

Але мати охайний вигляд необхідно, аби об’єктивно себе оцінювати.

З чистим волоссям та мінімальною укладкою ти відчуватимеш себе впевненішою в будь-якому одязі, тож обирати буде легше.

А от із макіяжем під час шопінгу варто бути обережною.

Не нанось за можливості тональний крем, якщо збираєшся приміряти кофтинки й сукні.

Косметика дуже легко забруднює тканину, а плями зіпсують тобі настрій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно вибрати розмір одягу в інтернет-магазинах.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот