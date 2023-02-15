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ICTV Ранок 15.02.2023 09:42
15.02.2023 09:42
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Корисні властивості булгуру: чому його варто включити до раціону

Корисні властивості булгуру: чому його варто включити до раціону

Топ-5 найкорисніших властивостей булгуру.

Булгур — це крупа з пшениці, яка славиться своїми корисними властивостями.

Також дієтологи радять додавати цю кашу до раціону тим, хто прагне схуднути.

Ранок у Великому Місті розповість, чому потрібно їсти булгур, та яку користь для організму він дає.

Корисні властивості булгуру

Нормалізація нервової системи

Регулярне вживання булгура позитивно позначається на стані нервової системи, для якої вітаміни групи В – важлива і основна «їжа».

Мікроелементи, що містяться у бургурі, беруть участь у регуляції процесів нервового гальмування і збудження.

Сприяє обміну речовин

Велика кількість мінеральних солей сприяє відновленню обміну речовин.

Продукт містить повільні вуглеводи і не сприяє швидкому підвищенню глюкози в крові, а також відкладення жирових тканин.

Завдяки низькому глікемічним індексом він дозволений людям з цукровим діабетом.

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Покращення стану шкіри

Часте вживання бургуру робить шкіру гладкою, а волосся блискучим.

Колір обличчя набуває здорового відтінок.

Знижується ризик інсульту

У складі крупи міститься велика кількість вітаміну В6 і фолієвої кислоти.

Ці компоненти зміцнюють стінки кровоносних судин, відтак знижується ризик виникнення інсульту та інфаркту.

Кому варто відмовитись від бургура

Каша цієї крупи може стати причиною підвищеного метеоризму та здуття живота.

Також, людям із хворобами нирок та жовчного міхура теж варто вживати його з обережністю.

Булгур — надзвичайно корисна крупа. Тому із задоволенням додавай її до раціону та бережи своє здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості рису.

Фото: Pixabay

Теги: Здоров'я, корисні властивості
15.02.2023 09:42

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