Лікувальна каша. 5 корисних властивостей пшона

Пшоняна каша – корисний і бюджетний продукт, який є в раціоні багатьох українців. Вона зміцнює імунітет і за складом виграє у багатьох більш дорогих круп.

То чим саме корисне пшоно, і чи є у нього протипоказання? Зараз усе розповімо.

Пшоно – цінне рослинне джерело заліза. У 100 грамах крупи його міститься 7 міліграмів, а це – половина добовох норми.

Залізо потрібно організму для утворення крові та транспорту кисню.

А щоб цей елемент добре засвоївся, варто їсти пшоняну кашу з овочами, багатими вітамін C. Саме аскорбінова кислота допомагає залізу максимально ефективно виконувати свої функції.

Хочеш на довгі роки зберегти пружну шкіру без зморшок? Включи до раціону пшоняну кашу.

У ній містяться амінокислоти, які покращують вироблення колагену, що відповідає за еластичність шкіри.

Ця крупа стане у нагоді й тим, хто хоче скинути кілька зайвих кілограмів.

Річ у тім, що вона не тільки не містить жирів, але й допомагає швидко виводитись тим, які ти з’їси з іншими продуктами.

У пшоні міститься триптофан, який в організмі швидко перетворюється на серотонін – «гормон щастя».

Тож якщо хочеш розслабитися та впоратися зі стресом, тарілка пшонки стане тобі у нагоді.

Пшоно містить цілий комплекс речовин, що відповідають за здоров’я кісткового апарату людини. А саме – фосфор, кальцій та рослинний білок лізин.

Разом вони зміцнюють кістки та м’язи, роблять їх більш стійкими до навантажень та позитивно впливають на стан зубів.

Пшоняну кашу варто їсти і для профілактики урологічних проблем.

Ця крупа зменшує виробіток жовчної кислоти – тієї самої, яка провокує утворення каменів у жовчному міхурі.

Тому її активно використовують у народній медиціні для лікування хвороб нирок і жовчного.

Не варто зловживати пшоняною кашею тим, хто має такі проблеми:

Фото: Depositphotos

