Лікувальна каша. 5 корисних властивостей пшона

Пшоняна каша – корисний і бюджетний продукт, який є в раціоні багатьох українців. Вона зміцнює імунітет і за складом виграє у багатьох більш дорогих круп.
То чим саме корисне пшоно, і чи є у нього протипоказання? Зараз усе розповімо.
Корисні властивості пшона
Джерело заліза
Пшоно – цінне рослинне джерело заліза. У 100 грамах крупи його міститься 7 міліграмів, а це – половина добовох норми.
Залізо потрібно організму для утворення крові та транспорту кисню.
А щоб цей елемент добре засвоївся, варто їсти пшоняну кашу з овочами, багатими вітамін C. Саме аскорбінова кислота допомагає залізу максимально ефективно виконувати свої функції.Також по темі: Корисні властивості рису: чому крупу варто додати до свого раціону Корисні властивості гречки: чому її варто включити до раціону Ідеальний сніданок і не тільки: корисні властивості вівсянки
Для шкіри
Хочеш на довгі роки зберегти пружну шкіру без зморшок? Включи до раціону пшоняну кашу.
У ній містяться амінокислоти, які покращують вироблення колагену, що відповідає за еластичність шкіри.
Для схуднення
Ця крупа стане у нагоді й тим, хто хоче скинути кілька зайвих кілограмів.
Річ у тім, що вона не тільки не містить жирів, але й допомагає швидко виводитись тим, які ти з’їси з іншими продуктами.
Для мозку і нервів
У пшоні міститься триптофан, який в організмі швидко перетворюється на серотонін – «гормон щастя».
Тож якщо хочеш розслабитися та впоратися зі стресом, тарілка пшонки стане тобі у нагоді.
Для кісток
Пшоно містить цілий комплекс речовин, що відповідають за здоров’я кісткового апарату людини. А саме – фосфор, кальцій та рослинний білок лізин.
Разом вони зміцнюють кістки та м’язи, роблять їх більш стійкими до навантажень та позитивно впливають на стан зубів.
Для нирок
Пшоняну кашу варто їсти і для профілактики урологічних проблем.
Ця крупа зменшує виробіток жовчної кислоти – тієї самої, яка провокує утворення каменів у жовчному міхурі.
Тому її активно використовують у народній медиціні для лікування хвороб нирок і жовчного.
Протипоказання пшоняної каші
Не варто зловживати пшоняною кашею тим, хто має такі проблеми:
- Захворювання щитовидної залози
- Знижена кислотність шлункового соку
- Часті закрепи
Нагадаємо, раніше ми розповдали про корисні властивості перловки.
Фото: Depositphotos