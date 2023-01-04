Сіль: користь і шкода популярної спеції.

Хтось використовує її абсолютно до всіх страв, поки інші намагаються обмежити її вживання, називаючи “білою смертю”.

Так, мова про дуже спірну спецію, без якої неможливо уявити жодної кухні, — про сіль.

Як вона впливає на організм людини?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Шкода від солі

Чи може звичайна столова або навіть збагачена йодом, біла, кухонна сіль призводити до серйозних захворювань?

Так, адже з такої солі шляхом переробки видаляються всі ті численні мінерали, якими багата натуральна сіль.

Вважається, що надлишок солі в організмі може викликати остеопороз, катаракту, глаукому, ожиріння і навіть рак шлунку.

Пересолювати їжу не варто ще й через те, що можна спричинити затримку зайвої води в організмі. А це у свою чергу:

створює зайве навантаження на серце і провокує набряки;

розширює вени і створює передумови для геморою та варикозу;

може спровокувати головний біль або астму, порушити обмін речовин та погіршити кровообіг.

Сіль: корисні властивості

Сіль нам потрібна для обміну речовин — без натрію не будуть переноситися живильні речовини і кисень у крові, передаватися нервові імпульси і скорочуватися м’язи.

Наш організм не може синтезувати натрій, а значить потрібно періодично відшкодовувати втрату солі, що виходить з потом.

Брак солі в організмі має згубні наслідки:

припиняється оновлення клітин і обмежується їх ріст;

погіршується перетравлення їжі;

порушується енергетичний обмін всередині клітин;

підвищується кров’яний тиск.

Тому, точно не варто відмовлятися від цього продукту, досить просто знати про його корисні альтернативи.

Одною з таких є популярна рожева гімалайська сіль, що може похизуватися справжнім багажем корисних властивостей:

Дає необхідні мікроелементи

Гімалайська рожева сіль славиться, щонайменше, 25 корисними мікроелементами.

У її складі — залізо, калій, кальцій, магній, мідь і йод, що збереглись у своїй природній формі.

Вони засвоюються організмом і насичують його усіма необхідними мінералами та мікроелементами.

Підтримує водно-сольовий баланс

Оскільки гімалайська сіль не затримує рідину в тканинах, як звичайна кухонна, то вона здатна відновлювати водно-сольовий обмін.

А необхідні електроліти, що містяться у її складі, перешкоджають зневодненню.

Позитивно впливає на шкіру

Гіамалайська сіль активно виводить шлаки та токсини не лише з організму, а й зі шкіри.

Тому продукт використовують для боротьби з акне, вугрової висипки і навіть псоріазу.

Сприяє схудненню

Не лише косметологи, а й дієтологи захоплюються нею!

Рожева сіль покращує обмін речовин, допомагає організму спалювати надлишки жиру і не затримує рідину.

Крім того, скраб на основі рожевої солі з додаванням меду або кавовій гущі відмінно тонізує шкіру, забезпечуючи антицелюлітний ефект.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь і шкоду рослинного молока.

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