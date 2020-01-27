Перші ознаки інсульту: як розпізнати та що робити

Перші ознаки інсульту складно виявити, якщо не знати, як вони проявляються. Тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал, аби ми разом розібрались у цьому питанні.
Якщо в людини різко виник інсульт, треба діяти швидко. Тому уважно перечитай і відклади цю інформацію в пам’яті. Можливо, колись тобі вона знадобиться, а іншому вбереже життя.
Перші ознаки інсульту:
- Різкий сильний головний біль.
- Порушення координації, запаморочення в голові.
- Погіршення зору.
- Оніміння кінцівок або параліч, зазвичай, одного боку тіла.
- Асиметрія обличчя.
- Проблеми з мовленням.
Щоб розпізнати інсульт, потрібно:
1. Попросити повторити будь-яке просте речення за тобою. Якщо потерпілий не зможе цього зробити, це буде перша з ознак інсульту.
2. Попросити підняти руки вгору. Людина з інсультом цього зробити не зможе.
3. Попросити особу посміхнутись. При інсульті один кутик губ буде опущений.
Якщо всі ці ознаки підтвердились, негайно викликай швидку медичну допомогу. У цьому випадку кожна хвилина важлива.
До приїзду бригади швидкої допомоги необхідно:
- Перевірити, чи має потерпіла особа доступ до повітря. У разі потреби розстібни одяг на грудній клітці. Якщо інсульт стався у закритому приміщенні, відчини двері та вікна.
- Покласти особу на бік. Це потрібно для того, аби у випадку нудоти вона не захлинулася. При цьому голова хворого повинна бути припіднятою на 30 градусів.
- Не поїти потерпілого таблетками.
Тепер ти знаєш, як розпізнати інсульт. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.
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