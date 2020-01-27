Перші ознаки інсульту: як розпізнати та що робити

Перші ознаки інсульту складно виявити, якщо не знати, як вони проявляються. Тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал, аби ми разом розібрались у цьому питанні.

Якщо в людини різко виник інсульт, треба діяти швидко. Тому уважно перечитай і відклади цю інформацію в пам’яті. Можливо, колись тобі вона знадобиться, а іншому вбереже життя.

Перші ознаки інсульту:

Різкий сильний головний біль.

Порушення координації, запаморочення в голові.

Погіршення зору.

Оніміння кінцівок або параліч, зазвичай, одного боку тіла.

Асиметрія обличчя.

Проблеми з мовленням.

Щоб розпізнати інсульт, потрібно:

1. Попросити повторити будь-яке просте речення за тобою. Якщо потерпілий не зможе цього зробити, це буде перша з ознак інсульту.

2. Попросити підняти руки вгору. Людина з інсультом цього зробити не зможе.

3. Попросити особу посміхнутись. При інсульті один кутик губ буде опущений.

Якщо всі ці ознаки підтвердились, негайно викликай швидку медичну допомогу. У цьому випадку кожна хвилина важлива.

До приїзду бригади швидкої допомоги необхідно:

Перевірити, чи має потерпіла особа доступ до повітря. У разі потреби розстібни одяг на грудній клітці. Якщо інсульт стався у закритому приміщенні, відчини двері та вікна.

Покласти особу на бік. Це потрібно для того, аби у випадку нудоти вона не захлинулася. При цьому голова хворого повинна бути припіднятою на 30 градусів.

Не поїти потерпілого таблетками.

Тепер ти знаєш, як розпізнати інсульт. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

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