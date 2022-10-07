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ICTV Ранок 07.10.2022 12:53
07.10.2022 12:53
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Якщо немає вільного часу: як вивчати англійську під час роботи

Якщо немає вільного часу: як вивчати англійську під час роботи

Як вивчати англійську під час роботи?

Англійська мова — ключ до багатьох знань.

Вона допомагає комунікувати, читати закордонних авторів, а також переглядати контент в іноземних джерелах.

Без базового знання цієї мови майже неможливо уявити сучасну людину, яка розвивається.

Вивчати англійську значно простіше, ніж здається.

Запам’ятовувати нові слова й правила можна навіть під час виконання роботи.

Розповідаємо, як поєднувати робочий процес із вивченням англійської.

Як вивчати англійську під час роботи?

Додатки для вивчення англійської

Усі ми робимо протягом дня невеликі перерви на роботі, аби відволіктися від завдань та перепочити.

Однак більшість працівників витрачає цей час на соцмережі або інші безглузді хвилини.

Навіть п’ять хвилин перерви можна провести з користю.

Встановіть собі додаток для вивчення англійської на смартфон та під час маленьких перерв вивчайте слова, аби змістити увагу з робочих задач.

Шукайте тематичні відеокурси

У мережі можна знайти практичні відеокурси, пов’язані майже з будь-якою спеціальністю.

Слухайте та вивчайте нові слова дорогою на роботу або під час виконання механічних завдань, під час яких ви маєте змогу слухати відеоролик або аудіозапис.

Вже за місяць щоденного прослуховування ви неодмінно побачите власний прогрес.

робота

Споживайте контент англійською

Читайте книги та статті, пов’язані з вашою професією, саме англійською.

Намагайтеся слідкувати за англомовними ресурсами та інфлюенсерами й слухати живу мову.

Бажано виділяти на читання англійською щонайменше 10 хвилин щодня.

Також по темі: Долаємо мовний бар'єр: добірка безкоштовних курсів для вивчення англійської мови Сім безкоштовних додатків для вивчення англійської мови Перевір свій словниковий запас! Тест на знання англійської

Не лінуйтеся відвідувати курси англійської

У багатьох компаніях для співробітників влаштовують безкоштовні курси англійської мови та запрошують викладачів до офісів.

До речі, ви також можете домовитися з колегами та практикувати разом англійську під час перерв.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вивчити англійську мову з дитиною.

Фото: Pexels

Теги: англійська мова, корисні поради
07.10.2022 12:53

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