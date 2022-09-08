День виписки із пологового будинку запам’ятається на все життя.
Навколо багато кульок, квітів та приємних слів.
Маленьке чудо, що з’явилося на світ, сьогодні вперше потрапить у батьківський дім.
Поспіши привітати з цієї особливою подією своїх рідних, знайомих, друзів і колег і розділи з ними радість!
Привітання з випискою з пологового будинку
У прозі
Вітаю з випискою з пологового будинку! Бажаю якомога швидше відновити сили, набратись енергії і батьківського досвіду. Нехай завжди вас оточують посмішки, чудовий настрій і милі приємні моменти. Здоров’я вам, радості, гарного розвитку, спокійних ночей і безлічі чудових днів, які зроблять вас по-справжньому щасливими!
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Звершилося чудо, і воно тепнр дома! Вітаю з випискою і від душі бажаю прекрасного самопочуття мамі й дитині. Бажаю, щоб ваші дні проходили цікаво та весело. Бажаю, щоб ночами ви спали міцно й спокійно. Бажаю з кожним днем спостерігати, як росте, розвивається і радісно посміхається улюблене чадо! Бажаю миру і достатку вашій родині, взаємної любові та розуміння вам — батькам. Здоров’я і щастя вашій дитинці!Також по темі: Поява маленького богатиря: як привітати батьків з народженням сина З Днем народження, кохана! Романтичні привітання у віршах, які розтоплять її серце Маленька принцеса з’явилася! Привітання батькам з народженням донечки
Вітаю з випискою з пологового будинку. Тепер ти і твоя дитина нарешті побачили рідні стіни. І нехай тепер, коли сім’я возз’єдналася, почнеться нова історія вашого життя, у якій головним героєм буде, звичайно, ваша дитина. Бажаю матусі якомога швидшого відновлення сил, бажаю миру і блага вашій родині, бажаю міцного здоров’я та справжнього щастя вашому маленькому диву.
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Вітаю, тепер мама з малюком будуть вдома, нарешті-то вас виписали з пологового будинку! Бажаю вам жити дружною і щасливою родиною, активного росту і розвитку дитини, щасливих моментів і радісних подій, благодаті у вашому домі і доброго світу навколо!
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Короткі СМС-привітання
Вітаю вас з немовлям! Бажаємо рости міцним і здоровим. Матуся, щоб відновилась якомога швидше, а дитина росла щоб щасливо та безтурботно.
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Нарешті ти разом з крихіткою вирушаєш додому! Бажаю вашій родині добра і безмежного щастя!
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Ласкаво просимо в новий світ, де ти вже мама, яка трепетно і ніжно піклується про свого малюка. Даруй йому турботу, тепло, щастя і свою безмірну материнську любов.
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Бажаю, щоб улюблене сонечко відчуло всі принади домашньої атмосфери, добре їло, міцно спало, частіше посміхалося і росло здоровим!
Вітальні листівки
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з ювілеєм.
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