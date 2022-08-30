Спорт має силу об’єднувати людей. Він має силу увіковічувати людей, він може створювати суперництво, яке триває століттями, і може забезпечити людей приводами для гордості чи навіть сорому. Спорт не старіє.

Визначення того, що вважається спортом, можливо, змінилося, але емоції, які спорт здатен викликати у людей залишаються незмінними..

Перелік наступних видів спорту є доказом того, що там, де живуть люди, спорт буде виникати, розвиватися і захоплювати.

Сергій Лук’янов, беттінг-експерт та засновник сайту Букмекери України (сайт для вибору букмекерів), допоміг нам зібрати деякі з найдивніших видів спорту у світі, на які досі активно приймаються ставки.

4 найдивніші види спорту у світі

1. Кок-Бору

Кок-бору дещо відрізняється від більшості ігор, метою яких є забивати голи. У кок-бору замість м’яча – мертвий козел. Так, ви правильно прочитали, мертвий козел.

В кок-бору грають верхи на коні, а метою є перенести тушу козла в зону воріт.

Хоча в Центральній Азії існує кілька різних інтерпретацій гри, кожна з них мала майже однакову історію походження. За історичними даними в “Кок Бору” грали фермери, які використовували мертвого вовка як м’яч, бо були розлючені тим, що вовки вбивали їхню худобу.

Команди в кок-бору складаються з 10 (версія для Афганістану) і 12 (версія для Киргизстану) вершників, але одночасно можуть грати чотири або п’ять вершників.

2. Ігри горців

Найкраще схарактеризувати ігри горців можна наступним чином: Олімпіада у поєднанні з середньовічною Англією. Ігри горців мають давню історію, і глядачі можуть очікувати набагато більше, ніж просто архаїчні змагання в силі.

Фестивалі ігор горців створюють особливу атмосферу завдяки музиці, танцям і атрибутам стародавньої культури.

Caber Toss, мабуть, є найбільш знаковою подією, під час якої чоловікам і жінкам доручають підкинути величезну колоду. Колоду розміщують у вертикальному положенні, і учасники балансують колоду на своєму плечі, обхопивши руками маленький кінець колоди. Потім поліно потрібно перевернути, і залежно від того, як воно приземлиться, це буде вважатися успішною спробою.

Ідеальне підкидання передбачає колоду, яка падає якнайближче до 12 години на уявному годиннику, де поліно є стрілкою годинника.

3. Makepung Lampit

Makepung Lampit — це вид спорту, який являє собою перегони на водних буйволах і проходить на затоплених рисових полях.

У змаганнях беруть участь чотири гонщики на 125-метровій прямій ділянці.

Місцеві жителі одягають биків у вишукані кольорові тканини, додаючи ще більше видовищності цьому виду спорту.

Хоча перегони на спині тварин не є чимось новим, перегони на візках, які везуть кольорові водяні буйволи через затоплені рисові поля, точно здивують вас своєю унікальністю і видовищністю.

4. Кальчо Сторіко

Занадто малий, щоб бути війною. Занадто жорстокий, щоб бути грою. Саме так схарактеризувати свій рідний вид спорту глядачі з італійського міста Флоренція. Будь-якому спортивному фанату, який вперше дивиться Calcio Storico, доведеться підіймати щелепу, яка впаде на підлогу від подиву.

Гра має лютий характер. У ній змагаються дві команди, і мета гри — завести м’яч у ворота іншої команди. Звучить як футбол, правильно? Неправильно. Однією зі стратегій переміщення м’яча, яку команди мають повне право використовувати, є бокс голими кулаками.

Гравці можуть бігати з м’ячем, передавати його та вступати в повномасштабні кулачні бої з протилежними командами, щоб забезпечити гол.

Хто грає у цю гру? Звичайні хлопці, які займаються звичайною роботою вдень, але також проводять години за годинами в спортзалі, готуючись до чемпіонату третього тижня червня.

Через вибуховий характер цього спорту матчі проводяться лише тричі на рік. Команда, яка виграє всі три матчі, виграє чемпіонат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати займатися спортом.