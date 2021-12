Як почати займатися спортом: корисні поради

Як почати займатися спортом і не кинути – поради від Ранку у Великому Місті.

Мрієте про красиве і підтягнуте тіло, але ніяк не змусите себе займатися спортом?

Ранок у Великому Місті зібрав для вас поради, як почати тренуватися.

Викладатися на повну у залі по три години на день чи пробігати марафон одразу.

Такий підхід – шлях у нікуди. Організм має звикати до навантажень поступово.

Спробуйте скандинавську ходьбу, їзду на велосипеді чи йогу.

Коли зрозумієте, який напрям вам цікавий, можете переходити до складніших тренувань.

Спільні заняття спортом мотивуватимуть вас не здаватися, адже поруч буде людина, яка проживатиме всі труднощі разом із вами.

Тренуйтеся разом із коханими, друзями, родичами.

Так спорт асоціюватиметься не лише зі складнощами, а й гарно проведеним часом.

Декому може подобатися бокс, а іншому – плавання.

Якщо ви виснажуєтеся, коли бігаєте, не поспішайте кидати тренування.

Можливо, такі заняття – просто не ваше. Спробуйте латиноамериканські танці або стречинг.

Якщо вам важко прокидатися вранці, навряд чи спорт у цей час буде продуктивним.

Тренуватися втомленим після роботи – теж не вихід.

Тому зважайте на свій графік та плануйте заняття так, що вони вас не виснажували, а бадьорили.

Якщо ви займаєтеся спортом для схуднення, зважуйтеся щотижня та відслідковуйте прогрес.

Вимірюйте свої параметри, робіть фото “до” і “після”.

Стежте за самопочуттям, проаналізуйте, як спорт впливає на ваш настрій.

Але пам’ятайте: для продуктивних тренувань потрібен сон.

Тому намайтеся присвячувати йому 7-8 годин на добу.

Фото: Pexels

