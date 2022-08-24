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ICTV Ранок 24.08.2022 10:52
24.08.2022 10:52
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День незалежності 2022: привітання і листівки

День незалежності 2022: привітання і листівки

Вітання з Днем Незалежності України 2022 у прозі, віршах та листівках.

24 серпня Україна відзначає 31 річницю своєї Незалежності. Як привітати рідних колег і друзів? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання та листівки.

Вітання з Днем Незалежності України

Привітання з Днем Незалежності в прозі

Вітаю з Днем Незалежності України. Бажаю жити, як вам подобається, але без обмежень на право вибору і свободу слова. Нехай у країні панує порядок і мир, а на душі буде спокій і радість.

***

Хай живе вільний народ! Процвітання, здоров’я, міцності, багатства Україні! Нехай ваші сім’ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!

***

З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

Привітання з Днем незалежності у віршах

Бажаю всім нам у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб вона могла тільки процвітати!

***

Це моя Україна!

Квітне в полі калина,

Зеленіє ліщина,

Степом котиться пісні моєї луна…

Це моя Україна,

Це моя Батьківщина,

Що, як тато і мама, у мене навіки одна.

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***

Святковий день — двадцять четверте серпня,

Так хочеться усмішок і пісень.

Віднині Україна незалежна.

Запам’ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,

Щоб славу України відродить.

Щоб дружно жити, в радості і згоді,

Ми України сестри і брати.

***

З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

Листівки з Днем Незалежності

день незалежності привітання

день незалежності листівки

день незалежності листівки

день незалежності листівки

день незалежності листівки

Теги: День Незалежності, привітання, Україна
24.08.2022 10:52

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