19 серпня православні та греко-католики святкують Яблучний спас, або Преображення Господнє. Це одне з найбільших християнських свят.

Як проводити цей день? Що прийнято святити на Яблучний спас, а що неможна нести до храму? Ранок у Великому Місті зібрав прикмети та традиції цього свята в одному матеріалі.

Що святять на Яблучний спас?

Яблука.

Інші фрукти та овочі: груші, персики, виноград, сливи, помідори, морква, хрін.

Сіль.

Колоски жита і пшениці.

Що не можна святити на Яблучний спас?

М’ясні страви.

Алкоголь.

Гроші та інші матеріальні цінності.

Чого не можна робити на Яблучний Спас?

Їсти яблука, поки вони не будуть посвячені в церкві.

Шити, в’язати, вишивати.

Займатися прибиранням та іншими хатніми справами.

Вбивати комах.

Оскільки Яблучний Спас припадає на Успенський піст, не можна їсти м’ясо,яйця та молочні продукти.

Яблучний спас – прикмети і традиції

Освяченими яблуками прийнято пригощати дітей, а також нужденних і хворих. У народі кажуть, що чим більше яблук роздасте, тим більш добрим буде до вас Бог цього року.

Традиційні страви 19 серпня – печені яблука, а також пироги з яблучною начинкою.

Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє.

Якщо муха двічі сіла на руку – наступні 12 місяців вам в усьому щаститиме.

Вважається, що ночі після Яблучного спаса різко холоднішають. Адже прийшов другий Спас – бери рукавиці про запас.

Кажуть, що яка погода на Яблучний спас – такою буде і вся осінь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Медового спасу.

Аліна Литвиненко