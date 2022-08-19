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ICTV Ранок 19.08.2022 09:52
19.08.2022 09:52
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Яблучний спас 2022: прикмети та традиції свята

Яблучний спас 2022: прикмети та традиції святаФото: Pexels

19 серпня православні та греко-католики святкують Яблучний спас, або Преображення Господнє. Це одне з найбільших християнських свят.

Як проводити цей день? Що прийнято святити на Яблучний спас, а що неможна нести до храму? Ранок у Великому Місті зібрав прикмети та традиції цього свята в одному матеріалі.

Що святять на Яблучний спас?

  • Яблука.
  • Інші фрукти та овочі: груші, персики, виноград, сливи, помідори, морква, хрін.
  • Сіль.
  • Колоски жита і пшениці.

Що не можна святити на Яблучний спас?

  • М’ясні страви.
  • Алкоголь.
  • Гроші та інші матеріальні цінності.

яблука в руках

Чого не можна робити на Яблучний Спас?

  • Їсти яблука, поки вони не будуть посвячені в церкві.
  • Шити, в’язати, вишивати.
  • Займатися прибиранням та іншими хатніми справами.
  • Вбивати комах.
  • Оскільки Яблучний Спас припадає на Успенський піст, не можна їсти м’ясо,яйця та молочні продукти.

яблука

Яблучний спас – прикмети і традиції

  • Освяченими яблуками прийнято пригощати дітей, а також нужденних і хворих. У народі кажуть, що чим більше яблук роздасте, тим більш добрим буде до вас Бог цього року.
  • Традиційні страви 19 серпня – печені яблука, а також пироги з яблучною начинкою.
  • Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє.
  • Якщо муха двічі сіла на руку – наступні 12 місяців вам в усьому щаститиме.
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  • Вважається, що ночі після Яблучного спаса різко холоднішають. Адже прийшов другий Спас – бери рукавиці про запас.
  • Кажуть, що яка погода на Яблучний спас – такою буде і вся осінь.
  • Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Медового спасу.

Аліна Литвиненко

Теги: Аліна Литвиненко, свята
19.08.2022 09:52

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