19 серпня православні та греко-католики святкують Яблучний спас, або Преображення Господнє. Це одне з найбільших християнських свят.
Як проводити цей день? Що прийнято святити на Яблучний спас, а що неможна нести до храму? Ранок у Великому Місті зібрав прикмети та традиції цього свята в одному матеріалі.
Що святять на Яблучний спас?
- Яблука.
- Інші фрукти та овочі: груші, персики, виноград, сливи, помідори, морква, хрін.
- Сіль.
- Колоски жита і пшениці.
Що не можна святити на Яблучний спас?
- М’ясні страви.
- Алкоголь.
- Гроші та інші матеріальні цінності.
Чого не можна робити на Яблучний Спас?
- Їсти яблука, поки вони не будуть посвячені в церкві.
- Шити, в’язати, вишивати.
- Займатися прибиранням та іншими хатніми справами.
- Вбивати комах.
- Оскільки Яблучний Спас припадає на Успенський піст, не можна їсти м’ясо,яйця та молочні продукти.
Яблучний спас – прикмети і традиції
- Освяченими яблуками прийнято пригощати дітей, а також нужденних і хворих. У народі кажуть, що чим більше яблук роздасте, тим більш добрим буде до вас Бог цього року.
- Традиційні страви 19 серпня – печені яблука, а також пироги з яблучною начинкою.
- Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє.
- Якщо муха двічі сіла на руку – наступні 12 місяців вам в усьому щаститиме.
- Вважається, що ночі після Яблучного спаса різко холоднішають. Адже прийшов другий Спас – бери рукавиці про запас.
- Кажуть, що яка погода на Яблучний спас – такою буде і вся осінь.
- Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Медового спасу.
Аліна Литвиненко