together-is-better
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Рус
Онлайн Факти Проекти Телепрограма Серіали
together-is-better Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 19.08.2022 10:10
19.08.2022 10:10
Поділитися

Вишукано та практично: модне взуття на літо 2022

Вишукано та практично: модне взуття на літо 2022

Добірка модного взуття на літо 2022.

Довгоочікуване літо настане за кілька днів, тож саме час розбирати свій гардероб та підбирати яскраві й стальні луки.

Жоден модний образ не обійдеться без пари взуття.

Босоніжки, кросівки, туфлі на підборах — вибір є завжди.

Які моделі взуття будуть в тренді цього сезону?

Ранок у Великому Місті зараз розповість!

Модне взуття на літо 2022

Видовжені туфлі з гострим носом

Тренди 2000-х років знову повертається.

Цього літа пара туфель із гострим видовженим носиком точно має бути в кожної модниці.

Така модель візуально видовжить маленькі ніжки та зробить їх стрункішими.

Туфлі з гострим носом на підборах чудово пасуватимуть до елегантної сукні або ділового костюма.

А от для повсякденних прогулянок можна обрати туфлі-човники з гострим носом.

Такий варіант буде не тільки зручним, а й вишуканим.

Лофери

Модель, яка вже кілька років поспіль не поспішає покидати тренди.

Лофери не тільки надзвичайно зручні, а й дуже елегантні.

Вони пасуватимуть і до жіночної сукні, і до звичайних джинсів.

Якщо хочеш додати в образ родзинки, обирай моделі яскравих трендових кольорів цього сезону: помаранчеві, бірюзові або жовті.

Туфлі у стилі Мері Джейн

Раніше така модель викликала асоціації з героїнями мультиків та казок.

Однак зараз туфлі на підборах із ремінцем на щиколотці стали неодмінним атрибутом багатьох люксових брендів.

Туфлі в стилі Мері Джейн неабияк пасуватимуть до суконь та спідниць, а також підкреслять твою жіночність.

До речі, підбори в таких туфлях зазвичай дуже зручні, тож можеш сміливо носити їх на довгі прогулянки.

Плетені босоніжки

У спекотні дні так хочеться носити відкрите взуття.

Чудовим варіантом цього літа стануть плетені босоніжки або замшеві босоніжки з плетеною підошвою.

Також по темі: Жовтоблакить та екстраваганість. Модні тренди на літо 2022 Жовто-блакитний підкорює світ: добірка модних образів іноземних зірок на підтримку України Мандрівка в минуле моди: як одягалися українці на початку ХХ століття

Якщо хочеш стати трішки вищою, обирай плетені босоніжки на платформі.

Вони підкреслять твою романтичну натуру, а також пасуватимуть до будь-якого вбрання.

Поєднай таку модель із плетеним капелюхом або сумкою, і вражай оточення своєю красою.

Кросівки із сіткою

Кросівки — справжній маст-хев для будь-кого.

І не дарма, адже зручнішої моделі взуття годі й шукати.

Цього літа в тренді будуть кросівки із сіткою з тканинних матеріалів.

У такому взутті нога буде дихати, а стопа не напружуватиметься.

Універсальний варіант — білі кросівки із сіткою, які точно поєднуватимуться з будь-яким вбранням.

Якщо хочеш додати в образ яскраву родзинку, обери кросівки з різнокольоровими неоновими вставками або з оригінальними шнурками.

Нагадаємо, раніше ми публікували оригінальні ідеї для патріотичного манікюру.

Фото: Pexels

Теги: взуття, модні тренди
19.08.2022 10:10

Топ-відео

імперія фото 00:06:12
україна 00:08:06
Росіянка фото 00:06:12
київ фото 00:09:27

Гарячі матеріали

Що таке іпохондрія

Уявні хвороби. Що таке іпохондрія і як з нею боротись
Чайлд-фрі

Хто такі чайлд-фрі? Що це за люди і чи дійсно вони ненавидять дітей
дитина читає

Як вчити англійську мову з дитиною: дієві способи
Костенко Ліна

Впливові патріотки: 5 жінок, які завзято боролися за незалежність України
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ