Добірка модного взуття на літо 2022.
Довгоочікуване літо настане за кілька днів, тож саме час розбирати свій гардероб та підбирати яскраві й стальні луки.
Жоден модний образ не обійдеться без пари взуття.
Босоніжки, кросівки, туфлі на підборах — вибір є завжди.
Які моделі взуття будуть в тренді цього сезону?
Ранок у Великому Місті зараз розповість!
Модне взуття на літо 2022
Видовжені туфлі з гострим носом
Тренди 2000-х років знову повертається.
Цього літа пара туфель із гострим видовженим носиком точно має бути в кожної модниці.
Така модель візуально видовжить маленькі ніжки та зробить їх стрункішими.
Туфлі з гострим носом на підборах чудово пасуватимуть до елегантної сукні або ділового костюма.
А от для повсякденних прогулянок можна обрати туфлі-човники з гострим носом.
Такий варіант буде не тільки зручним, а й вишуканим.
Лофери
Модель, яка вже кілька років поспіль не поспішає покидати тренди.
Лофери не тільки надзвичайно зручні, а й дуже елегантні.
Вони пасуватимуть і до жіночної сукні, і до звичайних джинсів.
Якщо хочеш додати в образ родзинки, обирай моделі яскравих трендових кольорів цього сезону: помаранчеві, бірюзові або жовті.
Туфлі у стилі Мері Джейн
Раніше така модель викликала асоціації з героїнями мультиків та казок.
Однак зараз туфлі на підборах із ремінцем на щиколотці стали неодмінним атрибутом багатьох люксових брендів.
Туфлі в стилі Мері Джейн неабияк пасуватимуть до суконь та спідниць, а також підкреслять твою жіночність.
До речі, підбори в таких туфлях зазвичай дуже зручні, тож можеш сміливо носити їх на довгі прогулянки.
Плетені босоніжки
У спекотні дні так хочеться носити відкрите взуття.
Чудовим варіантом цього літа стануть плетені босоніжки або замшеві босоніжки з плетеною підошвою.Також по темі: Жовтоблакить та екстраваганість. Модні тренди на літо 2022 Жовто-блакитний підкорює світ: добірка модних образів іноземних зірок на підтримку України Мандрівка в минуле моди: як одягалися українці на початку ХХ століття
Якщо хочеш стати трішки вищою, обирай плетені босоніжки на платформі.
Вони підкреслять твою романтичну натуру, а також пасуватимуть до будь-якого вбрання.
Поєднай таку модель із плетеним капелюхом або сумкою, і вражай оточення своєю красою.
Кросівки із сіткою
Кросівки — справжній маст-хев для будь-кого.
І не дарма, адже зручнішої моделі взуття годі й шукати.
Цього літа в тренді будуть кросівки із сіткою з тканинних матеріалів.
У такому взутті нога буде дихати, а стопа не напружуватиметься.
Універсальний варіант — білі кросівки із сіткою, які точно поєднуватимуться з будь-яким вбранням.
Якщо хочеш додати в образ яскраву родзинку, обери кросівки з різнокольоровими неоновими вставками або з оригінальними шнурками.
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