Яблучний спас 2022, або Преображення Господнє, віряни православної та греко-католицької церков відзначають 19 серпня. У цей день прийнято освячувати в храмі яблука, інші овочі та фрукти, а також сіль і колоски жита та пшениці.

Яблучний спас – привітання у віршах

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

* * *

Світле, прекрасне свято сьогодні –

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового життя вам бажаю.

Бажаємо затишку вашому дому,

Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

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Яблучний Спас – дев’ятнадцяте серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

Яблучний спас – привітання в прозі

Вітаю з Яблучним Спасом. Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко – одним словом – потрапляти “в яблучко”. Здоров’я, сил, благополуччя і самої міцної віри.

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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.

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Вітаю з Яблучним Спасом. Бажаю тобі бути як стигле яблуко – зовні красиве, рум’яне, апетитне, а всередині – соковите і солодке. Нехай твоє серце пізнає щиру доброту, а життя грає яскравими фарбами любові та щастя. Здоров’я, миру, Божої допомоги в справах і світлої радості.

Яблучний спас – смс привітання

Зі славетним святом хочу привітати вас –

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

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Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

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Вітаю зі святом Яблучного Спаса і бажаю, щоб для вас цей день запам’ятався солодкими фруктами, смачними пирогами та яскравими емоціями!

Яблучний спас – картинки та листівки

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати мед.