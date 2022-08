Трендові сукні на літо 2022: мода на патріотизм і натуральність

Трендові сукні на літо 2022: які моделі зараз у моді.

Сукня — центральна річ у літньому гардеробі 2022. Як, власне, і щороку.

Адже вдало підібрана модель дозволяє виглядати ефектно й витончено виглядати та водночас комфортно почуватися.

Але які фасони суконь актуальні цього літа? Ранок у Великому Місті зібрав трендові варіанти, серед яких ти точно обереш собі щось до душі.

Романтичні та сміливі сукні з відкритою спиною – маст-хев літа 2022.

Вони почали набувати популярності ще минулого року, тож якщо в тебе вже є така у шафі – сміливо витягай.

Для офісу така сукня – не найкращий вибір, а от для побачень, особливих подій або просто для прогулянки спекотним літнім днем – це саме те, що треба.

В’язана сукня не обов’язково має бути теплою.

Влітку 2022 на піку популярності хенд-мейд-варіанти з легких тканин – у такому буде комфорно навіть у спеку.

Носи такі сукні на пляж або у місті. Поєднуй їх із солом’яними аксесуарами та взуттям на пласкій підошві.

Сьогодні їх носять як українки на вулицях своїх міст і сіл, так і голлівудські зірки – на Червоних доріжках та просто так, щодня.

Вишиванка актуальна завжди – з давніх-давен і аж дотепер. Тож якщо хочеш мати в гардеробі сукню, яка ніколи не вийде з моди – то це саме вона.

На щастя, зараз у магазинах та в інтернеті є великий вибір суконь вишиванок на будь-який смак і гаманець.

А ще це патріотично і просто дуже-дуже красиво.

Якщо тренд на сукні-міді – не для тебе, то маємо хорошу новину: на модний Олімп знов повертається екстремальне міні.

Чудовим вибором стануть як короткі сукні, що щільно облягають фігуру, так і моделі-кльош.

Якщо вибереш такий фасон – приготуйся ловити на собі захоплені погляди усіх навколо.

Сукні з натуральної або еко-шкіри особливо популярні у літньому сезоні 2022.

Таке вбрання можна вдягнути як на прогулянку, так і в офіс.

А також за лічені хвилини перетворити денне вбрання на вечірнє: достатньо додати взуття на підборах та кілька ефектних аксесуарів.

Тож і трендові кольори суконь будуть нагадувати про красу природи:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на літо 2022.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.