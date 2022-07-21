Яскраві та оригінальні: добірка модних сумок на літо 2022

Добріка трендових сумок на літо 2022.
Сумка — незамінний аксесуар будь-якої жінки.
Вона виконує не тільки декоративну, а й практичну функцію, адже деякі модниці вміщають у неї десятки речей.
Вдало підібрана сумочка допоможе освіжити образ та підкреслити твою вишуканість.
Ранок у Великому Місті розповість, які сумки будуть модними цього літа.
Обирай найкращий варіант для себе та підкорюй оточення своїм неповторним стилем.
Модні сумки на літо 2022
Круглі сумки
Літо — час сонячної погоди та сонця, яке гріє своїм промінням.
Цього сезону в тренді будуть круглі сумки, які викликають асоціації із сонечком.
Така форма не тільки гарна, а й зручна.
У круглу сумку можна покрасти чимало речей, а ще вона чудово вписуватиметься в будь-який образ.
Цей варіант пасуватиме і до вечірньої сукні, а до спортивного костюма, тож сміливо обирай його, якщо хочеш універсальний аксесуар.
Сумки на ланцюжку
Якщо тобі хочеться додати в образ вишуканості та елегантності, зверни увагу на сумки з ланцюжками.
Золото та срібло будуть в тренді цього сезону, тож можеш сміливо обирати аксесуари з масивними або тоненькими ланцюжками таких кольорів.
Замшеві сумочки на ланцюжку чудово поєднуватимуться із сукнями та костюмами.
А от шкіряні сумки з ланцюжком прикрасять твої повсякденні образи.
Плетені сумки
Ну й куди ж без пляжного стилю влітку.
Плетена сумка підкреслить твою легкість та одразу надихне на літню атмосферу.
Якщо такий аксесуар поєднати з плетеними босоніжками, у тебе вийде цілісний лук, який неодмінно приверне увагу твого оточення.
До речі, плетені сумки можна носити і з повітряними легкими сукнями, і зі звичайними футболками та джинсами.
Сумки-футляри
А як щодо естетики Парижа?
Сумка-футляр неодмінно сподобається модницям, які полюбляють романтику на вишуканість у кожній деталі.
Невелику сумку-футляр дуже зручно брати із собою.Також по темі: Ефектні та прості в догляді. Модні стрижки на літо 2022 Жовтоблакить та екстраваганість. Модні тренди на літо 2022 Мандрівка в минуле моди: як одягалися українці на початку ХХ століття
Якщо ти носиш із собою здебільшого тільки гаманець, ключі й телефон — це ідеальний варіант для тебе.
Аби зробити свій лук яскравішим, обирай сумку-футляр блакитного, жовтого або рожевого кольору й підкорюй оточення своєю красою!
Мініатюрні клатчі
Ще один чудовий варіант для тих, хто не любить носити великі пакунки із собою.
Мініатюрна сумочка-клатч — це не тільки стильно, а й зручно.
Вона чудово пасуватиме до суконь та приталених речей.
Ну якщо хочеться додати родзинки, придбай клатч неонового кольору.
З таким аксесуаром ти неодмінно ловитимеш на собі погляди перехожих щодня.
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку модного взуття на літо 2022.
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