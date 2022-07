Яскраві та оригінальні: добірка модних сумок на літо 2022

Добріка трендових сумок на літо 2022.

Сумка — незамінний аксесуар будь-якої жінки.

Вона виконує не тільки декоративну, а й практичну функцію, адже деякі модниці вміщають у неї десятки речей.

Вдало підібрана сумочка допоможе освіжити образ та підкреслити твою вишуканість.

Ранок у Великому Місті розповість, які сумки будуть модними цього літа.

Обирай найкращий варіант для себе та підкорюй оточення своїм неповторним стилем.

Літо — час сонячної погоди та сонця, яке гріє своїм промінням.

Цього сезону в тренді будуть круглі сумки, які викликають асоціації із сонечком.

Така форма не тільки гарна, а й зручна.

У круглу сумку можна покрасти чимало речей, а ще вона чудово вписуватиметься в будь-який образ.

Цей варіант пасуватиме і до вечірньої сукні, а до спортивного костюма, тож сміливо обирай його, якщо хочеш універсальний аксесуар.

Якщо тобі хочеться додати в образ вишуканості та елегантності, зверни увагу на сумки з ланцюжками.

Золото та срібло будуть в тренді цього сезону, тож можеш сміливо обирати аксесуари з масивними або тоненькими ланцюжками таких кольорів.

Замшеві сумочки на ланцюжку чудово поєднуватимуться із сукнями та костюмами.

А от шкіряні сумки з ланцюжком прикрасять твої повсякденні образи.

Ну й куди ж без пляжного стилю влітку.

Плетена сумка підкреслить твою легкість та одразу надихне на літню атмосферу.

Якщо такий аксесуар поєднати з плетеними босоніжками, у тебе вийде цілісний лук, який неодмінно приверне увагу твого оточення.

До речі, плетені сумки можна носити і з повітряними легкими сукнями, і зі звичайними футболками та джинсами.

А як щодо естетики Парижа?

Сумка-футляр неодмінно сподобається модницям, які полюбляють романтику на вишуканість у кожній деталі.

Невелику сумку-футляр дуже зручно брати із собою.

Якщо ти носиш із собою здебільшого тільки гаманець, ключі й телефон — це ідеальний варіант для тебе.

Аби зробити свій лук яскравішим, обирай сумку-футляр блакитного, жовтого або рожевого кольору й підкорюй оточення своєю красою!

Ще один чудовий варіант для тих, хто не любить носити великі пакунки із собою.

Мініатюрна сумочка-клатч — це не тільки стильно, а й зручно.

Вона чудово пасуватиме до суконь та приталених речей.

Ну якщо хочеться додати родзинки, придбай клатч неонового кольору.

З таким аксесуаром ти неодмінно ловитимеш на собі погляди перехожих щодня.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку модного взуття на літо 2022.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.