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ICTV Ранок 27.07.2022 15:36
27.07.2022 15:36
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Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат

Липень 2022 року стане відносно неспокійним періодом для українців.

Цього місяця доведеться пережити три магнітні бурі.

Саме в ці дні метеочутливі люди почуватимуть себе погано через потужні магнітні коливання.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у липні 2022.

Магнітні бурі у липні 2022

7 липня — середня буря

15 липня — сильна буря

29 липня — середня буря

календар магнітних бур

Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?

У період магнітних бур метеозалежні люди часто можуть відчувати

  • мігрень та сильний головний біль
  • запаморочення й нудоту
  • перепади настрою
  • надмірну слабкість та сонливість
  • проблеми з концентрацією
  • підвищений тиск
  • тахікардію
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Як зменшити ризики для свого здоров’я?

  • Звертайте увагу на водний баланс: пити потрібно якомога більше чистої води протягом дня.
  • Не вживайте каву та алкоголь під час магнітних бур.
  • Дуже обережно сідайте за кермо, адже в період магнітних бур концентрація зменшується.
  • Не їжте солодощів, а також відмовтеся від гострої та солоної їжі.
  • Аби знизити тривожність та паніку, приймайте природні заспокійливі та пийте трав’яні чаї.
Також по темі: Місячний календар на липень 2022 – сприятливі та несприятливі дати Посівний календар садівника і городника на липень 2022 Календар риболова на липень 2022: коли клюватиме найкраще
  • Завжди перебувайте там, де є доступ до свіжого повітря.
  • Якомога частіше гуляйте на вулиці, однак робіть це тільки в безпечний час, коли немає комендантської години або повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знизити тиск в домашніх умовах.

Фото: Рexels

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
27.07.2022 15:36



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