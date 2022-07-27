Магнітні бурі у липні 2022 – календар небезпечних дат

Липень 2022 року стане відносно неспокійним періодом для українців.
Цього місяця доведеться пережити три магнітні бурі.
Саме в ці дні метеочутливі люди почуватимуть себе погано через потужні магнітні коливання.
У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у липні 2022.
Магнітні бурі у липні 2022
7 липня — середня буря
15 липня — сильна буря
29 липня — середня буря
Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?
У період магнітних бур метеозалежні люди часто можуть відчувати
- мігрень та сильний головний біль
- запаморочення й нудоту
- перепади настрою
- надмірну слабкість та сонливість
- проблеми з концентрацією
- підвищений тиск
- тахікардію
Як зменшити ризики для свого здоров’я?
- Звертайте увагу на водний баланс: пити потрібно якомога більше чистої води протягом дня.
- Не вживайте каву та алкоголь під час магнітних бур.
- Дуже обережно сідайте за кермо, адже в період магнітних бур концентрація зменшується.
- Не їжте солодощів, а також відмовтеся від гострої та солоної їжі.
- Аби знизити тривожність та паніку, приймайте природні заспокійливі та пийте трав’яні чаї.
- Завжди перебувайте там, де є доступ до свіжого повітря.
- Якомога частіше гуляйте на вулиці, однак робіть це тільки в безпечний час, коли немає комендантської години або повітряної тривоги.
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Фото: Рexels