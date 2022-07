Календар риболова на липень 2022: коли клюватиме найкраще

Липень — улюблений місяць для багатьох рибалок, адже в цю пору випадає можна насолоджуватися улюбленим процесом під теплим сонячним промінням.

Звісно ж, не варто забувати про правила безпеки на водоймах, особливо в спеку.

Аби не отримати сонячний удар під час риболовлі, варто захищати голову.

Слід зазначити, що риба в липні найкраще ловиться на світанку або ввечері.

На рибалку слід іти й у дощовий день.

До речі, слід звертати увагу й на температуру водойми: чим тепліше озеро, тим солодшим має бути прикорм.

Наприкінці липня з великою ймовірністю можна спіймати окуня, плотву, карася й судака.

Щоб порадувати себе й близьким вдалим уловом, прислухайся до нашого календаря. Він підкаже, коли найкраще клюватиме бажана рибка.

Найкращий кльов: 4-9, 19-22

Хороший кльов: 3, 10-12, 20-25

Середній кльов: 13, 18, 26, 27

Не клюватиме: 1, 2, 14-17, 28-31

Тепер ти точно готовий іти на липневу риболовлю. Отож, мерщій збирай друзів і вирушай насолоджуватися процесом.

Будь особливо обачними на водоймах, особливо в період бойових дій.

Ходи тільки до безпечних та розмінованих місць і не заходь до водойм, поблизу яких могли бути окупанти.

Такі прості правила дійсно можуть зберегти життя!

Фото: Pexels

