Хто такі чайлд-фрі? Що це за люди і чи дійсно вони ненавидять дітей

Діти – квіти нашого життя. Народження дитини – це найкраще, що може статися з жінкою. Бути мамою – це безмежне щастя.

Ці та інші фрази постійно повторюють жінкам з дитинства.

Маленькі дівчата, ще у дошкільному віці, бавляться ляльками-немовлятами та грають в гру «доньки-матері». Тож ще з такого раннього віку жінки підсвідомо готуються стати матерями, але не всі беруть це бажання з собою у доросле життя.

Розповімо тобі про чайлд-фрі. Що це за люди і чи дійсно вони ненавидять дітей.

У дослівному перекладі – вільний від дітей. Інша назва – свідоме бездітництво.

Чайлд-фрі може бути як чоловік, так і жінка. Але як показує практика, у більшості випадків це жінки, адже це, в свою чергу, пов’язано з феміністичним рухом та його переконаннями.

Цей термін (childfree), як і сама субкультура, прийшли до нас зі Сполучених Штатів.

Коріння руху чайлд-фрі сягає 1970-х років, коли у США була створена «Національна організація не-батьків», а в Канаді – соціальна спільнота «NoKidding».

Слово «childfree» придумали, щоб замінити термін «childless» – дослівно – позбавлений дітей.

Це були люди, які не могли мати дітей через фізичні чи біологічні проблеми, а бездітництво наголошує на свідомій відмові від батьківства, навіть, якщо здоров’я дозволяє.

У 1980-му році Джин Віверс опублікувала книгу «Childless by choice» (Бездітні за власним вибором). Вона виділила два типи таких людей.

Реджектори – люди, які відчувають відразу до всього, що пов’язане з малими дітьми: вагітність, пологи, лактацію та інше.

Аффексьонадо – настільки люблять своє бездітне життя: кар’єру, свободу вибору, можливості, що не хочуть від цього відмовлятися. Але при цьому вони добре ставляться до інших дітей, проводять з ними час.

В 2000-х роках дослідники Ділан Ніл та Хізер Джоши виокремили ще два типи чайлдфрі.

Ті, хто постійно відмовляються – хочуть завести дитину, але потім міняють своє рішення, а потім знову думають про дітей, потім знову змінюють думку — і так по колу.

Ті, хто постійно відкладають – вони хочуть дітей, але не зараз, а тоді, коли будуть готові фінансово, морально, фізично і врешті вони це відкладають на такий довгий період часу, що не можуть мати дітей за станом здоров’я.

Здебільшого чайлд-фрі стають жінки через феміністичні переконання.

Зокрема ті, що жінка повинна не тільки народжувати дітей, а й працювати. Вона сама має обирати, що робити зі своїм тілом. Вона хоче будувати кар’єру і бути успішною, мати рівні права з чоловіками, а не витрачати дорогоцінний час на догляд за дитиною.

Бездітні не хочуть жертвувати своїм комфортним життям задля дітей. Вони розуміють, що це принесе їм багато турбот, якими вони не хочуть займатися, вони радше житимуть у своє задоволення.

Це може здатися егоїстичним, але з іншого боку, вони розуміють, що не будуть приділяти дитині достатньо уваги, і вона страждатиме від цього, тому свідомо обирають бути бездітними.

У когось це особисті психологічні причини, зокрема страх стати прив’язаними до дитини, страх втратити близьку людину, відраза до вагітності, пологів, грудного вигодовування як фізіологічних процесів.

Чоловіки і жінки бояться різного.

Жінка думає, що з появою дитини в неї не буде вистачати часу на розвиток своєї кар’єри, що весь її вільний час забиратиме дитина.

У чоловіків – страх браку коштів. Вони бояться, що не зможуть достатньо забезпечити дитину фінансово, і вона буде зростати в бідності.

На відміну від них, бездітні нормально ставляться до чужих дітей, хоча самі не хочуть їх заводити, а дітоненависники не терплять усіх дітей і мають різке негативне ставлення до них.

У нашій країні спілкування між прихильниками цього руху відбувається переважно у соціальних мережах.

Провести якусь статистику стосовно чайлд-фрі складно не лише через відсутність статистичних досліджень, а скоріше через те, що більшість людей, які свідомо не бажають заводити дітей, не ідентифікують себе терміном “чайлд-фрі”.

Через гендерні стереотипи в суспільстві та соціальний тиск, бездітні уникають заявляти про себе на публічному, а тим паче, політичному рівнях.

Засуджувати таких людей не варто, адже кожен вправі самостійно розпоряджатися своїм життям. Ми маємо бути толерантними і поважати вибір інших людей.

Фото: Unsplash

