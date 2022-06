Що приготувати з полуниці? Прості та оригінальні страви

Що приготувати з полуниці? Ранок у Великому Місті зробив добірку рецептів простих та оригінальних страв із соковитої літньої ягоди. Полуничний суп, оригінальний салат із полуницею та смачний сирний десерт точно сподобаються тобі і твоїм рідним.

Смачного!

Інгредієнти:

Приготування:

Ретельно помий полуницю. Склади в чашу блендера всі компоненти окрім морозива та м’яти, та перебий у пюре.

Постав у холодильний на 2 години. Подавай, прикрасивши кулькою морозива та листочками м’яти.

Інгредієнти:

Приготування:

Куряче філе наріж на середні шматочки та обсмаж сковорідці. Полуницю поріж шматочками.

На тарілку виклади добре промиту зелень, зверху розклади курку та полуницю.

Злегка полий оливковою олією та збризни бальзамічним оцтом.

Посип горіхами, сіллю та перцем за смаком. Перемішувати салат не варто.

Інгредієнти:

Приготування:

В чашу блендера або міксера поклади сир, молоко, половину цукру та ванілін, і перебий до стану пасти.

Окремо подрібни 150 грамів полуниці з цукром. Решту полуниці поріж на шматочки.

У склянки виклади десерт шарами, наприклад, полуничне пюре – сирна маса – полуничне пюре – сирна маса – шматочки полуниці.

Прикрась свіжою м’ятою та подавай. Смачного!

