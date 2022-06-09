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ICTV Ранок 09.06.2022 09:55
09.06.2022 09:55
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Що приготувати з полуниці? Прості та оригінальні страви

Що приготувати з полуниці? Прості та оригінальні страви

Що приготувати з полуниці? Ранок у Великому Місті зробив добірку рецептів простих та оригінальних страв із соковитої літньої ягоди. Полуничний суп, оригінальний салат із полуницею та смачний сирний десерт точно сподобаються тобі і твоїм рідним.

Смачного!

Полуничний суп з морозивом

Інгредієнти:

  • Полуниця – 300 грамів.
  • Цукор – 120 грамів.
  • Йогурт або вершки 20% – 75 мл.
  • Сік одного лайму – 30 мл.
  • Вода – 50 мл.
  • Морозиво – 50 грамів.
  • М’ята – кілька гілочок.

Приготування:

Ретельно помий полуницю. Склади в чашу блендера всі компоненти окрім морозива та м’яти, та перебий у пюре.

Постав у холодильний на 2 години. Подавай, прикрасивши кулькою морозива та листочками м’яти.

Салат з курячим філе та полуницею

Інгредієнти:

  • Салатна зелень (шпінат, рукола або салат) – 1 пучок.
  • Полуниця – 150 грамів.
  • Куряче філе – 250 грамів.
  • Горіхи (грецькі або кеш’ю) – 30 грамів.
  • Бальзамічний оцет, оливкова олія.
  • Сіль перець – за смаком.

Приготування:

Куряче філе наріж на середні шматочки та обсмаж сковорідці. Полуницю поріж шматочками.

На тарілку виклади добре промиту зелень, зверху розклади курку та полуницю.

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Злегка полий оливковою олією та збризни бальзамічним оцтом.

Посип горіхами, сіллю та перцем за смаком. Перемішувати салат не варто.

Сирний десерт із полуницею

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний – 200 грамів.
  • Полуниця – 200 грамів.
  • Цукор – 5-6 столових ложкок.
  • Молоко – 2-3 столові ложки.
  • Ванільний цукор – за смаком.
  • М’ята – 1 гілочка.

Приготування:

В чашу блендера або міксера поклади сир, молоко, половину цукру та ванілін, і перебий до стану пасти.

Окремо подрібни 150 грамів полуниці з цукром. Решту полуниці поріж на шматочки.

У склянки виклади десерт шарами, наприклад, полуничне пюре – сирна маса – полуничне пюре – сирна маса – шматочки полуниці.

Прикрась свіжою м’ятою та подавай. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати полуницю.

Фото: Unsplash

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Теги: корисні поради, рецепти
09.06.2022 09:55



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