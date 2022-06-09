Що приготувати з полуниці? Прості та оригінальні страви

Що приготувати з полуниці? Ранок у Великому Місті зробив добірку рецептів простих та оригінальних страв із соковитої літньої ягоди. Полуничний суп, оригінальний салат із полуницею та смачний сирний десерт точно сподобаються тобі і твоїм рідним.
Смачного!
Полуничний суп з морозивом
Інгредієнти:
- Полуниця – 300 грамів.
- Цукор – 120 грамів.
- Йогурт або вершки 20% – 75 мл.
- Сік одного лайму – 30 мл.
- Вода – 50 мл.
- Морозиво – 50 грамів.
- М’ята – кілька гілочок.
Приготування:
Ретельно помий полуницю. Склади в чашу блендера всі компоненти окрім морозива та м’яти, та перебий у пюре.
Постав у холодильний на 2 години. Подавай, прикрасивши кулькою морозива та листочками м’яти.
Салат з курячим філе та полуницею
Інгредієнти:
- Салатна зелень (шпінат, рукола або салат) – 1 пучок.
- Полуниця – 150 грамів.
- Куряче філе – 250 грамів.
- Горіхи (грецькі або кеш’ю) – 30 грамів.
- Бальзамічний оцет, оливкова олія.
- Сіль перець – за смаком.
Приготування:
Куряче філе наріж на середні шматочки та обсмаж сковорідці. Полуницю поріж шматочками.
На тарілку виклади добре промиту зелень, зверху розклади курку та полуницю.Також по темі: Афродизіак і не тільки. ТОП корисних властивостей полуниці Корисні смузі: топ найкращих літніх рецептів Де подають полуницю за $4 мільйони?
Злегка полий оливковою олією та збризни бальзамічним оцтом.
Посип горіхами, сіллю та перцем за смаком. Перемішувати салат не варто.
Сирний десерт із полуницею
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний – 200 грамів.
- Полуниця – 200 грамів.
- Цукор – 5-6 столових ложкок.
- Молоко – 2-3 столові ложки.
- Ванільний цукор – за смаком.
- М’ята – 1 гілочка.
Приготування:
В чашу блендера або міксера поклади сир, молоко, половину цукру та ванілін, і перебий до стану пасти.
Окремо подрібни 150 грамів полуниці з цукром. Решту полуниці поріж на шматочки.
У склянки виклади десерт шарами, наприклад, полуничне пюре – сирна маса – полуничне пюре – сирна маса – шматочки полуниці.
Прикрась свіжою м’ятою та подавай. Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати полуницю.
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