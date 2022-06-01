1 червня Україна та світ традиційно відзначає Міжнародний день захисту дітей.
На жаль, внаслідок віроломної війни Росії проти України, у нашій країні гинуть сотні дітей. Сотні невинних жертв на совісті можновладців і військових РФ.
Цьогорічний День захисту дітей є чи не найбільш трагічнішим в історії України.
Лише за останні три місяці, поки триває повномасштабна війна в країні, від дій російських окупантів постраждали майже 700 дітей.
За офіційними даними, військові РФ вбили 243 та поранили 446 дітей.
І ці цифри не остаточні, тому що війна триває.
Це злочин, який не можна пробачити або забути.
Але ми щиро віримо, що вже наступного року українські діти зустрічатимуть світо не в підвалах під обстрілами, а у мирній, щасливій та вільній від окупантів Україні.
То як і чому виник День захисту дітей та які цілі переслідує?
Ранок у Великому Місті усе детально розповість.
День захисту дітей: що треба знати?
Історія свята
Традиція святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня з’явилася у листопаді 1949 року завдяки спеціальній сесії Міжнародної демократичної федерації жінок в Парижі.
Уперше ж відзначався він у 1950 році в 51 країні світу.
Україна долучилась до традиції Указом Президента від 30 травня 1998 року.Також по темі: Малеча має рости в мирі: світ відзначає День захисту дітей Нехай небо завжди буде мирним! Найкращі привітання з 1 днем літа у прозі, віршах і картинках Вихідні в червні 2021: коли і скільки будуть відпочивати українці
Мало хто знає, що 1 червня також відзначається, проголошений резолюцією 66/292 Генеральної Асамблеї ООН у 2012 році, Всесвітній день батьків.
Адже саме на них покладена найбільша відповідальність за виховання дитини.
Мета і місія
Людство зобов’язане дати дитині найкраще, що воно може дати.
Це і є головною тезою Міжнародного дня захисту дітей.
А також 1 червня — ідеальний привід нагадати дорослим про необхідність дотримання прав дітей:
- на життя,
- на свободу думок і віросповідання,
- на освіту, відпочинок і дозвілля,
- на захист від фізичного та психологічного насильства,
- на захист від експлуатації дитячої праці.
На жаль, російська агресія відібрала в українських дітей частину цих прав…
Головні символи свята
Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є особливий прапор.
Ці фігурки символізують єдність усіх рас і народів і заохочують до миру, братерства і взаєморозуміння між дітьми з усіх куточків земної кулі.
Діти — це наше майбутнє.
Тож тільки в умовах захисту прав і свобод дитини можливе формування гуманного і справедливого суспільства.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Міжнародним днем захисту дітей 2022.
Фото: Pexels