Малеча має рости в мирі: світ відзначає День захисту дітей

1 червня Україна та світ традиційно відзначає Міжнародний день захисту дітей.

На жаль, внаслідок віроломної війни Росії проти України, у нашій країні гинуть сотні дітей. Сотні невинних жертв на совісті можновладців і військових РФ.

Цьогорічний День захисту дітей є чи не найбільш трагічнішим в історії України.

Лише за останні три місяці, поки триває повномасштабна війна в країні, від дій російських окупантів постраждали майже 700 дітей.

За офіційними даними, військові РФ вбили 243 та поранили 446 дітей.

І ці цифри не остаточні, тому що війна триває.

Це злочин, який не можна пробачити або забути.

Але ми щиро віримо, що вже наступного року українські діти зустрічатимуть світо не в підвалах під обстрілами, а у мирній, щасливій та вільній від окупантів Україні.

То як і чому виник День захисту дітей та які цілі переслідує?

Ранок у Великому Місті усе детально розповість.

Традиція святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня з’явилася у листопаді 1949 року завдяки спеціальній сесії Міжнародної демократичної федерації жінок в Парижі.

Уперше ж відзначався він у 1950 році в 51 країні світу.

Україна долучилась до традиції Указом Президента від 30 травня 1998 року.

Мало хто знає, що 1 червня також відзначається, проголошений резолюцією 66/292 Генеральної Асамблеї ООН у 2012 році, Всесвітній день батьків.

Адже саме на них покладена найбільша відповідальність за виховання дитини.

Це і є головною тезою Міжнародного дня захисту дітей.

А також 1 червня — ідеальний привід нагадати дорослим про необхідність дотримання прав дітей:

На жаль, російська агресія відібрала в українських дітей частину цих прав…

Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є особливий прапор.

Ці фігурки символізують єдність усіх рас і народів і заохочують до миру, братерства і взаєморозуміння між дітьми з усіх куточків земної кулі.

Діти — це наше майбутнє.

Тож тільки в умовах захисту прав і свобод дитини можливе формування гуманного і справедливого суспільства.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Міжнародним днем захисту дітей 2022.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.