Щоб дитинство було мирним! Привітання з Міжнародним днем захисту дітей

1 червня Україна та світ відзначає Міжнародний день захисту дітей.

Це чудова можливість нагадати дорослим про те, що діти — це наше майбутнє, і привітати юний цвіт нації зі святом!

Зараз маленькі українці особливо потребують уваги та турботи, адже саме вони відбудовуватимуть країну після нашої перемоги.

У світі всі малята –

І хлопчики, й дівчата

Повинні право мати

Щасливими зростати.

В турботливій країні,

У люблячій родині

Мужнітимуть здорові

Біляві й чорноброві.

Бо очі карі й сірі

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

Із вашим святом!

***

Перше червня – ваша втіха,

Бо цей день у всьому світі,

Приурочили нашим дітям!

Все навкруги у квітах,

Променів сонця багато –

На планеті Земля наші діти

Відзначають нині свято.

Діти — це ще не зіпсована щирість та відвертість. Їхнє майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить від них. Діти — це ангели. Вони не повинні страждати від того, що хтось вважає їх чужими. Вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль, насильство та війна. Давайте створимо для них такий світ разом!

***

З Днем захисту дітей сьогодні ми поспішаємо привітати кожного малюка. Дитинство – це чудова пора, тому нехай кожна дитина в цей прекрасний святковий день відчує на собі всю материнську і батьківську любов, їхню підтримку і захист від усіх життєвих негараздів. Нехай кожен малюк живе в мирі та злагоді!

***

Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю зануритися у свято щастя, усмішок і щирої дитячої радості. Нехай ваші родини будуть міцними, єдиними, надійними й люблячими. Нехай звучить дитячий сміх, народжуються надії і здійснюються мрії! Бережіть себе, адже сім’я – це головне!

***

Усмішки дітей – це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд у такі непрості часи. У них стільки щирості й довіри, що розтопить навіть найсуворіше й загартоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні, в День захисту дітей, кожен постарається зробити життя маленьких мешканців нашої планети кращим і безпечнішим.

Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю безтрубного, щасливого, мирного та незабутнього дитинства.

***

З Міжнародним днем захисту дітей! Вивчай свої права і нікому не дозволяй їх порушувати. А головне — будь щасливим!

***

Наше майбутнє залежить від дітей, а їх майбутнє — від нас. Давайте пам’ятати про це не лише 1 червня! Вітаю зі святом.

Фото: Pexels

