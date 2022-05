Як обрати смачну полуницю: поради та лайфхаки

Як обрати смачну та стиглу полуницю без нітратів? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі поради та лайфхаки.

Зазвичай там хороший вибір, і продається в основному товар вітчизняного виробництва.

У такій полуниці найкраще зберігається вітамін С та інші корисні речовини.

Натуральна стигла полуниця має яскраво виражений приємний запах. Якщо ж ягода не пахне – висока ймовірність того, що її виростили на хімії.

Якщо вона має металевий присмак – у жодному разі не купуй. Адже це означає, що в ній міститься забагато нітратів.

Часто крупні ягоди містять забагато води і добрив. Тож краще обирати полуничку середнього або дрібного розміру – зазвичай вона солодша та ароматніша.

Але не забувай, що існують різні сорти полуниці, і кожному з них свій властивий свій розмір.

Якщо воно випукле – швидше за все, ягода ще не зовсім дозріла. А от якщо дещо заглиблене – полуниця повністю стигла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості полуниці.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.