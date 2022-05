Мистецтво не поза політикою: як працює чат-бот для виявлення російських митців-українофобів

Як користуватися чат-ботом для виявлення російських культурних діячів, що виступали проти України.

Після початку повномасштабної війни в багатьох зникли сумніви щодо того, що мистецтво й політика завжди мали зв’язок.

Саме культурні діячі транслюють у маси певні наративи, які згодом оселяються в головах їхніх шанувальників.

Винятком не стали й російські класики, що також висували свої українофобні ідеї.

Саме тому в Україні запустили чат-бот із назвою “А Пушкин вам что сделал?”, що допомагає виявляти митців країни-агресора, які виступали проти нашої Батьківщини та точно не заслуговують на те, щоб на їхню честь називали вулиці й будівлі.

Розповідаємо, як користуватися чат-ботом про культурних діячів-українофобів.

Користуватися ботом дуже просто.

Спершу користувачам слід увести прізвище певного митця

У пошуку боту треба ввести прізвище того чи іншого діяча.

Після цього алгоритм розгорнуто пояснить, чому не варто поважати певного письменника або митця.

Наприклад, про письменника Максима Горького чат-бот розповідає:

У далекому 1926 році Горький написав лист-відповідь на звернення Олекси Слісаренко, де категорично заборонив переклади своїх творів українською.

Одна з наймилозвучніших мов світу для цього письменника була просто “наречием”.

Шовіністом та українофобом був і Федір Достоєвський.

У своїх вченнях він неодноразово описував російський народ як «спадкоємця цілого світу», прагнув «всеєднання слов’ян під крилом Росії» і вважав, що «треба, щоб політичне право і першість великоросійського племені над усім слов’янським світом відбулася остаточно і вже беззаперечно».

Відомий російський поет Олександр Пушкін також був шовіністом.

У далекому 1828 році він написав поему «Полтава», у якій оспівав Петра І й заплямував постать українського гетьмана Івана Мазепи, якого він називав «підступним», «лютим», «хитрим», «холодним», «згубником», «лукавим», «змієм».

За словами Пушкіна, Мазепа носив у грудях «кипучу отруту».

Митець неодноразово висловлював прихильність до російських самодержавців.

Програма також видає прямі цитати митців, які підтверджують їхню антиукраїнську позицію.

Усю інформацію бот надсилає разом із джерелом, тож у вірогідності фактів сумнівів немає.

До речі, під кожним прізвищем російського митця також зазначені міста, в яких їм встановлені пам’ятники.

Якщо об’єктивних доказів того, що письменник був українофобом немає, бот наголошує на тому, що в Україні є достатньо своїх талантів, які не поступаються митцям родом з РФ.

Фото: Pixabay

