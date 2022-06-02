Вознесіння Господнє: значення, традиції та що не можна робити

Вознесіння Господнє – одне з найважливіших християнських свят. Його відзначають 40-й день після Великодня. Цьогоріч у православних та греко-католиків воно припадає на 2 червня, а у римо-католиків раніше – на 26 травня.
Значення свята Вознесіння
Упродовж 40 днів після воскресіння Ісус Христос багато спілкувався з учнями, розповідав про Царство Боже і готував до важливої місії – поширення християнства по всій планеті.
У день вознесіння Ісус зібрав апостолів на Оливковій горі, благословив їх і дав останні настанови. А потім підняв руки і піднявся на небо.Також по темі: Календар батьківських субот 2022: коли поминати рідних Магнітні бурі у травні 2022 – календар небезпечних дат Місячний календар на травень 2022 – сприятливі та несприятливі дати
Головне значення свята в тому, що Христос не помер, а вознісся на небеса у плоті.
Вознесіння – традиції свята
На Вознесіння завершується 40-денне святкування Великодня. Люди перестають використовувати вітання “Христос Воскрес!”.
У цей день прийнято молитися про благополуччя і здоров’я родини. Вважається, що перед тим, як піднятися на небеса, Ісусу вислухає прохання та виконає їх.
Прийнято просити вибачення у всіх, кого образили.
Що не можна робити на Вознесіння
- Займатися важкою домашньою роботою: шити, вишивати, прати, будувати тощо.
- Виносити щось із дому, викидати сміття.
- Стригтися
- Лаятися, ображати когось
- Просити Бога про матеріальне збагачення.
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