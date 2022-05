Як не втратити іскру в стосунках: поради, що допоможуть зберегти близькість із партнером на відстані

Як зберегти стосунки на відстані?

Через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія, чимало українських пар змушені підтримувати стосунки на відстані.

Мільйони жінок виїхали за кордон, аби зберегти своє життя, залишивши чоловіків захищати країну.

У такі непрості часи дуже важко комунікувати з коханими так, як раніше.

На відстані дедалі частіше виникають сварки, образи та претензії.

Психологиня-сексологиня, членкиня European Society for Sexual Medicine Маргарита Шавловська розповіла, як зберегти близькість у стосунках на відстані.

У стосунках вкрай важливо зберігати контакт.

Діліться одне з одними враженнями про день, обговорюйте місця, у які ви б хотіли сходити після перемоги.

Мрійте разом про спільне майбутнє.

Це дозволить відчувати присутність другої половини, попри сотні або кілометрів, що вас розділяють.

Не перекладайте відповідальність за своє життя на партнера.

У стосунках на відстані кожен має самостійно розв’язувати свої проблеми, інакше можуть виникати суперечки.

Ви маєте діяти як доросла та незалежна особистість.

У стосунках на відстані часто виникає відчуття, що партнер приділяє замало уваги, а міг (могла) б дзвонити й писати частіше.

Слід подумати, що стало причиною вашого емоційного голоду.

Деяким людям варто кудись подіти вільний час, який вони використовують на образи та негативні думки.

Спробуйте знайти собі нове заняття, приділяти більше часу навчанню або друзям.

Аби зберегти близькість, спробуйте вигадати щоденні ритуали.

Це може бути спільний перегляд кіно, дзвінки у визначений час, спільні заняття спортом онлайн тощо.

Не варто ставити кохання на паузу.

Щодня робіть бодай маленький крок, аби покращити та зберегти стосунки.

Не чекайте на те, що все автоматично налагодиться після закінчення війни.

Наповнюйте своє життя новими враженнями, зустрічами з цікавими людьми, турботою про себе.

Не дорікайте своєму партнеру за те, що він або вона приділяє вам недостатньо часу.

Почніть повноцінно жити й ділитися з коханими позитивними емоціями.

Фото: Pexels

