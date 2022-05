Календар стрижок на травень 2022: коли варто йти до перукарні

Місячний календар стрижок на травень 2022 підкаже тобі, коли варто змінювати зачіску в салоні або стригтися вдома, а коли краще не чіпати волосся.

Травень — час справжнього розквіту природи, коли все навкруги радує око.

Навесні так хочеться змінити образ, аби додати щось нове у своє життя.

Навіть у такі непрості для країни часи, не варто забувати про свою красу.

Похід до перукарні в період війни не тільки підніме тобі настрій, а й допоможе нашій економіці.

Отож, якщо ти перебуваєш у безпечному регіоні, сміливо записуйся на стрижку до майстра у травні.

А щоб знати, коли саме краще оновити зачіску, читай та зберігай астрологічний прогноз.

4 травня: один із найкращих днів для кардинальної зміни образу. Стрижка, зроблена в цей день подарує твоєму волоссю силу й густоту, а також довго тішитиме тебе своєю красою.

8 травня: відчуваєш слабкість та апатію? Тоді прямуй до салону або барбершопу в цей день та позбався від посічених кінчиків, які після процедури в цей період більше не нагадуватимуть про себе.

11 травня: найсприятливіший день для маніпуляцій із волоссям у травні. Якщо ти давно мрієш про оригінальне фарбування або неординарну стрижку, сміливо роби її саме сьогодні.

16 травня: стрижка волосся в цей день подарує твоїм локонам здорове сяяння, а також надасть тобі заряд позитивної енергії, якої нам так не вистачає в умовах бойових дій.

27-29 травня: зміна образу в ці дні допоможе тобі привернути до себе добрі новини та вдачу, а також зробить твоє волосся сильним та здоровим.

31 травня: хороший день для того, аби підкоротити твої локони. Маніпуляції з волоссям цього дня нададуть тобі впевненості в собі, а волосся почне рости швидше й тішитиме тебе своїм виглядом.

Маніпуляції з волоссям у ці дні точно не принесуть тобі бажаного ефекту.

Локони, підстрижені в ці дні, можуть стати ламкими та втратити свою густоту, тож відклади похід до перукарні на більш сприятливі дні.

Усі інші дні травня, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих дат, нейтральні.

Тобто, шкоди волоссю вони не принесуть, однак особливої користі від маніпуляцій з локонами в цей період теж не буде.

Фото: Pixabay

