Розтулити рота й закрити очі: що робити, якщо поруч із вами чутно літак

Як діяти, якщо поблизу чутно ворожий літак під час війни?

Окупанти нехтують усіма моральними нормами й не соромляться обстрілювати будинки мирного населення.

Вони підступно нападають з неба, коли ніхто не готовий до нової загрози.

У період війни важливо бути готовими до всього, адже кілька простих правил іноді можуть врятувати життя та здоров’я.

Підготовка до будь-яких обставин — наша сильна зброя проти окупантів.

Розповідаємо, як діяти, якщо поруч чутно звуки ворожих винищувачів, аби вберегтися від обстрілу.

Важливо розуміти, що у вас є лише кілька секунд, аби зорієнтуватися.

Якщо ви перебуваєте вдома, швидко падайте на підлогу під стінку, однак тримайтеся якомога далі від вікон і скла.

Надійним укриттям можуть стати ванна кімната або коридор без вікон, але якщо часу добігти туди вже немає, опускайтеся на підлогу й долілиць повзіть під стіну.

Навіть якщо в будинку станеться обвал, заховавшись під стіною, ви можете вижити, адже матимете шанс опинитися в повітряній кишені серед уламків та бетонних плит.

Опустіть обличчя додолу, зігніть руки та ноги під корпусом.

Така поза дасть можливість встати й вивільнитися з-під уламків у разі обвалу будинку від влучання снаряду.

Варто зазначити, якщо лежачи на боці або на спині, піднятися ви навряд чи зможете, адже не буде точки опори.

Баротравма — це пошкодження внутрішніх органів тіла, що виникає внаслідок надлишкового тиску в атмосфері.

Аби уникнути її, широко розтуліть рота й закрийте очі, якщо літак пролітає зовсім поруч.

Щільно затуліть очі, аби в них не потрапив пісок або пил.

Якщо ворожий літак все ж випустив снаряд, який спричинив вибух, перечекайте щонайменш 10 хвилин, поки всі уламки не впадуть.

Варто уважно прислухатися до всіх звуків, адже винищувач може летіти на другий захід.

Якщо небезпека вже минула, вивільняйтеся з-під уламків, шукайте своїх близьких або сусідів та надайте рятувальникам інформацію про те, скільки осіб перебувало у квартирі під час вибуху.

Бережіть себе та своїх близьких!

Фото: Pexels

