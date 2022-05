Стримували окупантів усіма силами: яким було головне завдання оборонців Маріуполя та чому вони герої

Яке завдання виконали українські захисники в Маріуполі?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Маріуполь став однією з найгарячіших точок на карті України.

Увесь світ зі сльозами на очах спостерігав за кривавими злочинами, які окупанти там чинили.

Десятки тисяч загиблих та поранених, постійні обстріли та бомбардування — усе це не сюжет до фільму жахів, а страшна реальність ХХІ-го століття.

16 травня стало відомо, що розпочалася евакуація поранених бійців полку “Азов”, які понад 2 місяці обороняли Маріуполь.

Генеральний штаб Збройних сил України розповів, яким було завдання українських бійців та який подвиг вони зробили.

Генштаб зазначає, що головним завданням командирів підрозділів, які перебували на заводі “Азовсталь”, було збереження життя особового складу.

Саме тому зараз рятують захисників України.

53 важкопоранених бійців вдалося вивезти до медзакладу в Новоазовську.

Ще 211 військових зараз перебувають в Оленівці.

Їх усіх обов’язково повернуть на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Прикордонники, поліцейські, тероборона, окремий полк спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада Нацгвардії України, а також добровольці, що воювали за свободу Маріуполя, назавжди увійдуть в історію завдяки силі свого духу, мужності й патріотизму.

Протягом 82 днів герої стримували наступ росіян на “Азовсталь” ціною своїх життів та здоров’я.

У Генштабі зазначили, що Азовці провалили план Путіна щодо швидкого захоплення Запоріжжя та Донецької області:

Усі захисники виграли час для створення оборонних рубежів та формування резервів.

Зараз же весь світ має домогтися збереження життя оборонців Маріуполя.

Операція з порятунку всіх українських військових досі триває.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на тому, що захисники Маріуполя без перебільшень змінили хід війни.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку світлин Маріуполя до та після російського вторгнення.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.