Особливості німецького безробіття: емігрантка розповіла про біржу праці в Німеччині

Німеччина – одна з найрозвинутіших і найприскіпливіших країн Європи.

Працювати там мріють мільйони емігрантів, адже рівень тамтешній рівень життя досить високий.

Вікторії з Запоріжжя вдалося, на перший погляд, неможливе.

Вона поїхала працювати в Німеччину, але не збирати полуницю або різноробом на завод.

Українка стала лікарем у впливовій клініці.

Хоч Вікторія і працевлаштована, сьогодні вона розкаже про особливості німецького безробіття, а також розвіє стереотипи про життя в країні мрії.

Система надання допомоги безробітним у Німеччині для українця – це, як вища математика для гуманітарія.

І навіть не сподівайтеся, що німецька біржа праці й система її роботи – виключення.

Там усе теж складно і заплутано, але Вікторія допомогла розібратися.

Дівчина каже, що на облік у зв’язку з безробіттям варто ставати не пізніше як за три місяці перед закінченням трудових відносин.

Протягом цих трьох місяців потенційний безробітний має ходити на співбесіди, надсилати резюме, зокрема і на ті вакансії, які запропонує біржа праці.

Якщо за цей період вам не вдалося знайти роботу, біржа праці бере вас, так би мовити, на своє утримання.

Але лише за умови, що ви правильно все зробили та вчасно стали на всі обліки.

Якщо людина не знала, забула або «забила» на те, щоб проінформувати біржу праці про своє безробіття вчасно – їй гроші не платитимуть, доки біржа не перевірить причини звільнення.

Кошти заморожуються й цей термін має назву – шперзеит.

Зазвичай, каже Вікторія, якщо людина вперше стикнулася з безробіттям і непростою системою роботи біржі праці – шперзеит для неї триває не місяці, а декілька тижнів.

Крім того, майже завжди, гроші, які заморожують, врешті усім безробітним виплачують пізніше.

Скільки грошей отримують безробітні в Німеччині?

Яку допомогу надають людям, що звільняються через сексуальні домагання?

Детальніше дивіться у відео.

Фото: Pexels

