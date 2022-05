Наступне Євробачення – у вільній Україні! Перші особи Європи привітали Kalush Orchestra з перемогою

Євробачення 2022 у Турині: переміг український гурт Kalush Orchestra с піснею Stefania – як відреагували перші особи світу.

Звичайно ж, переможців одразу почали вітати перші особи країни, зокрема президент Володимир Зеленський:

Проте переможець Євробачення 2022 також отримав чимало привітань від високопосадовців з Європи.

Так, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав, що свідчить про непохитну підтримку боротьби за свободу.

– Вітаємо Україну з перемогою Євробаченні. Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу, – зазначив Джонсон.

Президент Євроради Шарль Мішель привітав Kalush Orchestra українською та навів цитату з пісні колективу.

– Щирі вітання Kalush Orchestra з перемогою. Бажаю, щоб наступного року Євробачення проходило у Києві у вільній та соборній Україні, – наголосив Шарль Мішель.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також долучилася до привітань.

– Вітаємо Kalush Orchestra та Україну з перемогою на Євробаченні. Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами, – заявила очільниця Єврокомісії.

Зі свого боку, президентка Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що наступного року конкурс пройде у вільній Україні.

– Вітаємо Kalush Orchestra та Україну! Наступного року в Києві – у вільній Україні. Я буду там. Слава Україні! – зазначила Мецола.

Фото: Getty Images

