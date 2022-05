День матері 2022: оригінальні та зворушливі привітання в прозі, віршах та картинках

Як оригінально та зворушливо привітати з Днем матері?

Міжнародний день матері заведено відзначати у другу неділю останнього місяця весни.

Цьогоріч це свято припадає на 8 травня.

У такі непрості часи особливо важливо проявляти любов та підтримку до найріднішої людини у світі.

Зробити приємно мамі можна за допомогою ласкавих слів.

Зберігай, обирай найкраще й надсилай матусі!

Зберігай, обирай найкраще й надсилай матусі!

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з’являються сльози,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Любу мою матусю

З святом я вітаю,

Щоб усе в житті збулося

Щиро я бажаю!

Будь здорова та щаслива,

Смутку зовсім ти не знай,

Будь завжди така ж вродлива,

Наче квітка, розквітай!

***

З Днем матері тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Здоров’я, сили й довголіття,

Щоб святкувала ти століття!

Матусю, люба, в знак пошани

Весь світ нехай слухняним стане!

Всі квіти на землі — для тебе.

Всміхайся, більш мені не треба.



***

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!



Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш – і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш, бо ти – моя найкраща подруга. Я бажаю тобі бути здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію і молодість душі. Зі святом тебе, моя рідна!

***

Сьогодні найважливіше свято у році — День матері! Люба матусю, рідна моя, вітаю тебе! Не можу тобі передати, як сильно я пишаюся, що ти — моя мама. Не можу передати тобі безмежність подяки за ночі, які ти не спала, за безкрайню любов та ласку, за нескінченну доброту твого дорогоцінного серця. Люблю тебе, матусю, та бажаю завжди бути щасливою!



***

Вітаю з Днем матері та бажаю, щоб кожен день дарував міцні обійми, солодкі поцілунки, веселі посмішки, яскраві миті. Нехай діти завжди будуть здорові, нехай твоє материнське серце не знає печалі та кривд. Бажаю і сьогодні, і завтра, і через 10, і через 50 років залишатись найкращою мамою чудових дітей.



***

Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров’я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!

Мамині руки так пахнуть любов’ю,

Очі та серце повні тривог,

З Днем матері — тобі тихо промовлю,

Хай береже і хранить тебе Бог!

***

Вітаю з прекрасним святом, Днем матері! Бажаю енергії кипучої, здоров’ячка квітучого, перемог, успіхів та перспектив — блискучих!

***

В день матері прийми вітання

І побажання лиш добра,

Нехай дарує тобі сили

Ця місія свята твоя!

***

Від душі вітаю з цим чудовим і світлим святом — з Днем матері. Бажаю безмежного щастя і щирої радості.

