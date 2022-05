Зелені свята 2022: дата і традиції святкування Трійці

Коли Трійця 202і: дата та традиції святкування.

Свята Трійця — одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі.

Воно завжди відзначається у теплу пору, проте не має постійної дати.

То коли продовжать весняні святкування православні і католики?

У свято Трійці згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків.

Після цього вони раптово навчилися зцілювати і пророкувати, а також заговорили різними мовами, щоб нести кожній людині на землі Слово Боже.

Трійцею це свято називається тому, що саме цього дня світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Відзначаються так звані Зелені свята у неділю, на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.

Для початку, слід відповісти на питання, що мучить і заплутує вже не одне покоління поспіль.

Чому ж католики і православні святкують у різні дні?

Все це через реформу папи Римського Григорія ХІІІ, який вирішив виправити неточності у юліанському календарі — він відставав аж на цілих 10 днів.

Але православна церква на цю ініціативу не погодилась.

Фото: Pixabay

