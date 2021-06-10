Вознесіння Господнє: значення і традиції свята

Вознесіння Господнє – одне з найважливіших християнських свят. Його відзначають 40-й день після Великодня. Цьогоріч воно припадає на сьогодні, 10 червня.

Значення свята Вознесіння

Упродовж 40 днів після воскресіння Ісус Христос багато спілкувався з учнями, розповідав про Царство Боже і готував до важливої місії – поширення християнства по всій планеті.

У день вознесіння Ісус зібрав апостолів на Оливковій горі, благословив їх і дав останні настанови. А потім підняв руки і піднявся на небо.

Головне значення свята в тому, що Христос не помер, а вознісся на небеса у плоті.

Вознесіння – традиції свята

На Вознесіння завершується 40-денне святкування Великодня. Люди перестають використовувати вітання “Христос Воскрес!”.

У цей день прийнято молитися про благополуччя і здоров’я родини. Вважається, що перед тим, як піднятися на небеса, Ісусу вислухає прохання та виконає їх.

Прийнято просити вибачення у всіх, кого образили.

Що не можна робити на Вознесіння

Займатися важкою домашньою роботою: шити, вишивати, прати, будувати тощо.

Виносити щось із дому, викидати сміття.

Стригтися

Лаятися, ображати когось

Просити Бога про матеріальне збагачення.

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Фото: Pixabay

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