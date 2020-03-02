10 причин, чому варто вживати риб‘ячий жир кожного дня

Риб‘ячий жир – джерело незамінної для нашого організму речовини Омега-3.

Іноді так хочеться знайти чарівний продукт, який дасть змогу виглядати й почуватися краще зсередини та зовні.

Не поспішай розчаровуватися, адже Ранок у Великому Місті приготував для тебе секрет краси та здоров‘я.

Так, саме риб’ячий жир є такою собі чарівною пігулкою. Тож, розпочавши вживати його щодня, ти отримуватимеш достатню кількість Омега-3 і матимеш змогу спостерігати за позитивними змінами свого тіла.

10 причин вживати риб‘ячий жир

1. Зниження ризику серцевих захворювань

Жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які містяться в риб’ячому жирі, сприяють зниженню розвитку хвороб, пов‘язаних із серцем.

Вони допомагають попередити стенокардію, інфарк міокарда, ішемічну хворобу та інші серцево-судинні недуги.

2. Чітке мислення та пам‘ять

Якщо у тебе погана пам’ять, то корисні кислоти Омега-3 допоможуть вирішити цю проблему. Омега-3 допомагає налагодити роботу головного мозку і нервової системи.

У результаті тобі стане простіше засвоювати нові знання та навички.

3. Міцний імунітет

Компоненти, що містяться у риб‘ячому жирі, захищають весь організм та допомагають боротися з інфекціями.

Зокрема, Омега-3 підвищує активність антитіл, а також стимулюють синтез речовин, що мають протизапальну дію.

Риб‘ячий жир захищає дихальні шляхи від інфекцій, а отже – ефективний для профілактики бронхіту.

4. Здоров’я суглобів

Для здоров’я суглобів потрібні корисні жири. Без них суглобові тканини втрачають еластичність, що призводить до серйозних наслідків.

Риб’ячий жир досить ефективний для запобігання та полегшення болі в суглобах.

5. Відновлення м’язів після тренувань

Вживаючи Омега-3 після кожного фізичного навантаження, ти зменшити кріпатуру та біль у м‘язах. А самі тренування стануть більш ефективними

6. Менше стресу та кращий настрій

Коли ти вживаєш риб’ячий жир, в організмі починає активно вироблятися серотанін, більш відомий як гормон щастя.

Завдяки цьому в тебе швидко покращиться настрій і знизиться рівень стресу. А отже – більше ніякої депресії! 🙂

7. Зниження очного тиску

Жирні кислоти допомагають знизити тиск на очні яблука, видаляючи зайві рідини.

Саме тому Омега-3 є відмінною профілактикою глаукоми та інших захворювань очей.

8. Джерело вітамінів та мінералів

До складу риб’ячого жиру входять не дише жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, а й вітаміни А і D.

Вони допоможуть позбутися ламкого волосся та організму краще засвоювати кальцій і фосфор. Організм буде вам вдячний!

9. Гладка та сяюча шкіра

Як правило, якщо організм починає працюти краще, то це відображається і на шкірі обличчя.

Саме тому риб’ячий жир бореться із вугровими висипаннями.

А ще Омега-3 допомагає зберегти колаген, який відповідає за еластичність шкіри.

Чим більше колагену, тим менше зморшок на обличчі.

10. Зниження маси тіла

Регулярне вживання Омега-3 – знижує апетит та підвищує почуття ситості після їжі.

Саме тому він є важливим компонентом багатьох дієт.

Як правильно вибрати риб’ячий жир?

Перед початком вживання цього продукту обов’язково порадсья з лікарем. Це важливо зробити, аби уникнути алергії в разі індивідуальної непереносимості.

А якщо ти вже порадився і знаєш, що тобі потрібен цей диво-продукт, то ось тобі корисна порада:

Риб’ячий жир, отриманий із м‘яз та м‘яса риби, найбільш підходить для вживання.

Приймай Омега-3 під час або відразу після їжі.

Слідкуй за своїм здоров’ям та красою, а ми тобі у цьому допоможемо.

Нагадаймо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про корисні властивості кориці.

Марина Максакова

Фото: Pixabay

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