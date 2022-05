Безконтрольний напад тривоги: практичні поради, що допоможуть зупинити панічку атаку

Як зупинити панічні атаки?

В умовах повномасштабної війни ми поринаємо в стрес із головою.

Паніка, страх за своє життя й постійне хвилювання неабияк виснажують наше емоційне здоров’я.

Внаслідок цього чимало людей починають страждати від панічних атак, які виникають через надлишок тривоги.

Організм намагається захищатися всіма можливими способами, тож варто приділяти особливу увагу своїй психіці.

Психологиня та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук дала кілька практичних порад, що допоможуть упоратися з панічними атаками та подолати їх.

Цей метод можна застосовувати будь-де.

Спробуйте поставити ступні на рівну й тверду поверхню, відчуйте свої ноги.

Покладіть долоні на область діафрагми й обійміть її.

Зробіть глибокий вдих та “розштовхніть ребра”. Під час видиху слід стиснути ребра долонями.

Таку вправу варто повторити не менше ніж 30 разів, аби допомогти відновити процеси в мозку та тілі.

Якщо ви перебуваєте вдома та маєте можливість лягти, спробуйте імітувати їзду на велосипеді.

Лягайте на спину й утримуйте ноги напівзігнутими в колінах.

Розслабте ступні й лежіть так, аж поки не відчуєте тремор у ногах.

Усе ваше тіло має “завібрувати”.

Під час цієї вправи важливо глибоко дихати так само як у методі зі стисканням діафрагми.

Сядьте на будь-яку поверхню, а краще — на стілець.

Одну руку слід покласти на живіт, трохи нижче від пупка.

Кінчиками пальців іншої руки торкайтеся губ.

Ваша рука має рухатися до іншої, що розташована внизу живота.

Під час вдиху рухайте рукою так само у зворотному напрямку.

Таку практику необхідно повторювати щонайменше 10 разів.

Зверніть увагу на те, що навіть якщо у вас немає панічних атак, варто спробувати повторити всі ці вправи.

Це допоможе вашому тілу запам’ятати потрібні реакції й відтворити їх, коли почнеться панічна атака.

