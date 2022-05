Здорове тіло в умовах війни: добірка безкоштовних застосунків для домашніх тренувань

Добірка безкоштовних для українців додатків, що допоможуть займатися спортом.

Війна стала справжнім шоком для всіх українців та змусила багатьох поставити своє життя на паузу.

Однак зараз настав час приходити до тями й повертатися до звичного ритму.

Допомогти в цьому може спорт.

Якщо у тебе немає змоги ходити до спортивної зали, чудовою альтернативою стануть фізичні вправи, із якими кожен впорається дома.

А от знайти потрібні вправи для різних м’язів та проконтролювати себе можна за допомогою спеціальних застосунків.

Розповідаємо, які безкоштовні додатки для домашніх тренувань варто встановити.

Давно мрієш спробувати позайматися йогою або фітнесом?

Тоді тобі точно сподобається цей додаток.

Down Dog підбере для тебе унікальне тренування.

До речі, у додатку також є розділи для бігу, йоги для вагітних та медитації, що допоможуть заспокоїтися.

Завантажити програму можна на Android та iOS.

Цей застосунок став безкоштовним для українців у період бойових дій.

У додатку можна знайти програми тренувань і для новачків, і для досвідчених спортсменів.

Користувачі мають змогу обрати:

Застосунок також пропонує навчальні програми для вивчення основ правильно харчування.

Варто зазначити, що для хворих на діабет І та ІІ типу створили окрему систему харчування.

Ще один приємний бонус — окремий розділ з тренуваннями для дітей дошкільного віку та школярів, який BetterMe розробили спільно з МОН.

Завантажити застосунок можна на Android та iOS.

Застосунок, що буде корисним і для занять удома, і для тренувань у спортзалі.

Рівень складності та тривалість виконання фізичних вправ також можна налаштовувати.

У додатку представлені силові вправи, йога, кардіотренування, а також вправи для розвитку гнучкості.

Усі користувачі можуть послухати поради експертів зі здорового сну, харчування та мотивації.

Застосунок доступний на Android або iOS.

Якщо ти маєш зовсім небагато часу на заняття спортом, цей додаток точно тобі підійде.

Seven пропонує короткі тренування тривалістю 7 хвилин.

Користувачі можуть обрати різні типи вправ за рівнем фізичної підготовки та бажаним результатом.

Додаток доступний і на Android, і на iOS.

Додаток стане твоїм вірним помічником під час домашніх тренувань.

Головна його перевага в тому, що для занять спортом тобі не знадобиться додаткове обладнання.

Усі вправи можна виконувати без спеціального інвентарю.

Користувачі мають змогу обрати програми тривалістю 4 тижні, а також робити акцент на тренування окремих м’язів (прес, руки, спина, стегна).

Варто зазначити, що додаток покаже, скільки калорій тобі вдалося спалити під час тренування.

Застосунок можна завантажити на Android або iOS.

Фото: Pexels

