Здорове тіло в умовах війни: добірка безкоштовних застосунків для домашніх тренувань

Добірка безкоштовних для українців додатків, що допоможуть займатися спортом.

Війна стала справжнім шоком для всіх українців та змусила багатьох поставити своє життя на паузу.

Однак зараз настав час приходити до тями й повертатися до звичного ритму.

Допомогти в цьому може спорт.

Якщо у тебе немає змоги ходити до спортивної зали, чудовою альтернативою стануть фізичні вправи, із якими кожен впорається дома.

А от знайти потрібні вправи для різних м’язів та проконтролювати себе можна за допомогою спеціальних застосунків.

Розповідаємо, які безкоштовні додатки для домашніх тренувань варто встановити.

Добірка безкоштовних застосунків для домашніх тренувань

Down Dog

Давно мрієш спробувати позайматися йогою або фітнесом?

Тоді тобі точно сподобається цей додаток.

У застосунку також можна налаштувати свій рівень, обрати музику й голос.

Down Dog підбере для тебе унікальне тренування.

До речі, у додатку також є розділи для бігу, йоги для вагітних та медитації, що допоможуть заспокоїтися.

Завантажити програму можна на Android та iOS.

BetterMe: Health Coaching

Цей застосунок став безкоштовним для українців у період бойових дій.

У додатку можна знайти програми тренувань і для новачків, і для досвідчених спортсменів.

Користувачі мають змогу обрати:

бокс

фітнес

пілатес

танці

тренування для літніх людей та вагітних

тренування для людей на візках

Застосунок також пропонує навчальні програми для вивчення основ правильно харчування.

Варто зазначити, що для хворих на діабет І та ІІ типу створили окрему систему харчування.

Ще один приємний бонус — окремий розділ з тренуваннями для дітей дошкільного віку та школярів, який BetterMe розробили спільно з МОН.

Завантажити застосунок можна на Android та iOS.

Nike Training Club

Застосунок, що буде корисним і для занять удома, і для тренувань у спортзалі.

Рівень складності та тривалість виконання фізичних вправ також можна налаштовувати.

У додатку представлені силові вправи, йога, кардіотренування, а також вправи для розвитку гнучкості.

Усі користувачі можуть послухати поради експертів зі здорового сну, харчування та мотивації.

Застосунок доступний на Android або iOS.

Seven

Якщо ти маєш зовсім небагато часу на заняття спортом, цей додаток точно тобі підійде.

Seven пропонує короткі тренування тривалістю 7 хвилин.

Користувачі можуть обрати різні типи вправ за рівнем фізичної підготовки та бажаним результатом.

Додаток доступний і на Android, і на iOS.

Home Workout

Додаток стане твоїм вірним помічником під час домашніх тренувань.

Головна його перевага в тому, що для занять спортом тобі не знадобиться додаткове обладнання.

Усі вправи можна виконувати без спеціального інвентарю.

Користувачі мають змогу обрати програми тривалістю 4 тижні, а також робити акцент на тренування окремих м’язів (прес, руки, спина, стегна).

Варто зазначити, що додаток покаже, скільки калорій тобі вдалося спалити під час тренування.

Застосунок можна завантажити на Android або iOS.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мобільних додатків для вивчення української мови.

Фото: Pexels

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